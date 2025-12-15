Cacao cae 5% tras intervención y más oferta

Retroceso técnico: la caída llevó el precio a probar el nivel de USD 6.000, tras no sostenerse por encima de la media móvil de tres meses la semana pasada.

Perspectiva de oferta: los precios retrocedieron desde un máximo de un mes en medio de mejores perspectivas de cosecha a largo plazo en África y América Latina. Ecuador podría incluso superar a Ghana como segundo productor mundial ya en 2026.

El precio del cacao experimenta una fuerte corrección tras un período de ganancias sólidas a fines de noviembre y comienzos de diciembre. Ese rally previo estuvo impulsado por renovadas previsiones de excedente de oferta para la temporada anterior y por la persistente incertidumbre en torno a los niveles actuales de cosecha. Además, el precio actual es aproximadamente la mitad del nivel registrado en diciembre de 2024, cuando las expectativas sobre los rendimientos del cacao en África eran altamente pesimistas.

Hoy, no solo han mejorado las perspectivas de cosecha en el continente africano, sino que también están aumentando rápidamente las proyecciones de producción en América Latina. Ecuador podría convertirse en el segundo mayor productor mundial de cacao tan pronto como el próximo año, desplazando a Ghana. La posición de Costa de Marfil como líder de producción, sin embargo, se mantiene relativamente sólida. Los últimos datos sobre entregas de cacao en la temporada actual muestran, por primera vez, un “excedente de oferta” frente a la temporada previa. Las débiles entregas al inicio de la temporada se debieron principalmente a problemas de transporte.

Igualmente relevante al inicio de esta semana es la noticia de que el Gobierno de Costa de Marfil autorizó al regulador local, Le Conseil du Café-Cacao (CCC), a comprar cerca de 200.000 toneladas de cacao a los agricultores. Esta intervención busca rescatar a exportadores locales que, ante la caída de precios, amenazaban con incumplir contratos a futuro firmados a niveles más altos. Las compras pretenden desbloquear los puertos y mitigar una ola de quiebras entre exportadores, pero el CCC deberá posteriormente vender estos granos en el mercado internacional, lo que implica una posible entrada futura de oferta. Actualmente, los exportadores locales han dejado de comprar cacao a los agricultores, ya que mantienen inventarios adquiridos previamente que ahora deben vender a precios internacionales inferiores a sus costos de compra originales.

El precio del cacao retrocede hoy hacia el nivel de USD 6.000, tras haber probado la media móvil de tres meses y un máximo de un mes a finales de la semana pasada. La zona de USD 5.750 por tonelada actúa actualmente como un soporte técnico clave.

Cabe destacar que los últimos datos de la CFTC —aún con cierto rezago (disponibles hasta el 18 de noviembre)— muestran que las posiciones cortas no comerciales superaron a las posiciones largas. Es la primera vez desde 2022 que esto ocurre, cuando funcionó como una señal contraria relevante. No obstante, el número total de posiciones abiertas en aquel entonces era varias veces mayor al actual.