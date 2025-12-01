Caídas en los mercados : El Ethereum se hunde un 7%

Donald Trump declaró que "sabe a quién elegirá como próximo presidente de la Fed y lo anunciará pronto". Según el principal asesor económico de Trump y posible candidato, Kevin Hassett, el nuevo presidente de la Fed podría anunciarse antes de fin de año.



El Nikkei 225 corrige con fuerza (-1,9%) lastrado aún más por el discurso del presidente del Banco de Japón, quien por primera vez sugirió una posible subida de tipos en diciembre. Por su parte, el China A50 sube 7 décimas.

Informes económicos

El presidente del Banco de Japón, Kazuo Ueda, anunció que "el banco está considerando las ventajas y desventajas de subir los tipos de interés en la reunión de diciembre". Esta es la primera señal seria de un posible regreso a las subidas de tipos de interés en Japón, especialmente significativa ante la preocupación por las presiones moderadas del nuevo primer ministro. Ueda enfatizó que los tipos reales (ajustados a la inflación) se mantienen muy bajos, y que el banco continuará endureciendo la política monetaria si los datos macroeconómicos coinciden con las previsiones. El mercado de swaps estima una probabilidad de subida del 60% en diciembre y del 90% en enero.



El PMI manufacturero de Japón se situó por debajo de las expectativas, en los 48,7 puntos, lo que indica un descenso de la actividad industrial por quinto mes consecutivo. La industria japonesa aún enfrenta una demanda debilitada y una caída en los nuevos pedidos, aunque la confianza empresarial ha alcanzado su nivel más alto en 10 meses.

Otros mercados

El Bitcoin cae un 5,6% hasta los 86.000 dólares mientras que el Ethereum se hunde un 7% hasta los 2.825 USD.

En el mercado de divisas se observa un repunte del yen, que ha estado bajo presión durante semanas debido a la política fiscal expansiva del nuevo primer ministro y al aumento general del apetito por el riesgo. La divisa más débil del G10 es la libra mientras que el par euro-dólar cotiza plano en el cruce de 1,16.

La OPEP+ acordó mantener los límites de producción de petróleo para 2026 y aprobó un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los estados miembros, que se utilizará para establecer cuotas a partir de 2027. En consecuencia el petróleo Brent y el WTI rebotan alrededor de un 2% mientras el gas natural corrige un 1,8%.

Los metales preciosos comienzan diciembre con subidas: el platino y el paladio son los que más suben (2,5% y 2,1%, respectivamente). Por su lado, el oro repunta un 0,35% hasta los 4.235 USD por onza, y la plata roza los 57 dólares por onza (+0,5%).