Calendario del día: ¿Cómo reaccionará el mercado?

- Japón sorprende con PIB fuerte
- Reino Unido muestra señales mixtas
- En resultados, Home Depot, MakeMyTrip y Keysight
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Los datos más importantes previstos para hoy ya se han publicado. El crecimiento del PIB de Japón en el Q1 sorprendió al alza, con un avance del 2,1% interanual. Sin embargo, el deflactor del PIB (3,4%) también superó las expectativas, alimentando las preocupaciones sobre la situación inflacionaria del país. Los mercados descuentan actualmente una subida de tipos en junio con casi un 80% de probabilidad. A pesar de la intervención del Banco de Japón, el yen sigue bajo presión: el par USD/JPY volvió a superar esta mañana el nivel de 159.
Datos del mercado laboral británico: señales mixtas
Las cifras del mercado laboral del Reino Unido mostraron un panorama mixto. La tasa de desempleo volvió a aumentar hasta el 5%, y se registró la mayor caída de empleados con nómina (PAYE) desde la pandemia de COVID. Sin embargo, los salarios crecieron más de lo esperado, con un avance del 4,1%.
Este conjunto de datos exige prudencia por parte del Banco de Inglaterra. Las expectativas de subidas de tipos han disminuido: los inversores esperan que el Comité mantenga tipos en junio y valore una subida en la reunión de julio.
Calendario macroeconómico
19 de mayo
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Japón – PIB preliminar del Q1 (00:50)*
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Australia – Confianza del consumidor de mayo (01:30)*
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Australia – Actas del RBA de mayo (02:30)*
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Reino Unido – Crecimiento salarial de marzo (07:00)*
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Reino Unido – Tasa de desempleo de marzo (07:00)*
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Zona euro – Balanza comercial de marzo (10:00)
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EE. UU. – Datos laborales semanales ADP (13:15)
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EE. UU. – Ventas de viviendas pendientes de abril (15:00)
*Hora del Reino Unido. *Datos ya publicados.
20 de mayo (mañana)
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China – Decisión de tipos LPR a 1 y 5 años (02:00)
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Alemania – Inflación PPI de abril (07:00)
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Reino Unido – Inflación CPI de abril (07:00)
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Reino Unido – Inflación PPI de abril (07:00)
*Hora del Reino Unido.
Resultados empresariales – 19 de mayo
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Home Depot (antes de la apertura en EE. UU.)
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MakeMyTrip (antes de la apertura en EE. UU.)
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Keysight Technologies (después del cierre en EE. UU.)
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