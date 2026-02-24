- La jornada llega con una agenda macro ligera, pero con un dato de confianza clave en el centro del foco.
- Unos resultados corporativos previos a la apertura podrían influir en el sentimiento de un sector concreto.
- EE. UU. concentra varias referencias económicas que pueden mover el mercado a lo largo del día.
El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con los inversores centrados en los datos de confianza del consumidor del Conference Board y en los discursos de funcionarios de la Reserva Federal, que pueden ofrecer más información sobre la dirección de la política monetaria y el estado actual de la economía estadounidense. Antes de la sesión, se publicarán los resultados del minorista de mejoras para el hogar Home Depot (HD.US).
Calendario económico
- 12:15 GMT – EE. UU., cambio de empleo ADP, anterior 10,25k
- 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda de 20 ciudades, previsión 1,3% vs 1,4% previamente
- 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda, previsión 0,3% vs 0,6% previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board, esperado 87,1 vs 84,5 previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., ventas mayoristas, esperado 0,2% m/m vs 1,3% previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., índice de la Fed de Richmond, esperado -6 vs -5 previamente 20:30 GMT – EE. UU., cambio en inventarios de crudo API
Oradores de bancos centrales (GMT)
- 09:30 GMT – Kocher del BCE
- 12:00 GMT – Goolsbee de la Fed
- 13:00 GMT – Bostic de la Fed
- 13:10 GMT – Waller de la Fed 1
- 3:35 GMT – Collins de la Fed
- 19:15 GMT – Barkin de la Fed
Cotización del Dow Jones en temporalidad diaria
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.