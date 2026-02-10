- El mercado afronta una jornada cargada de datos que pueden mover expectativas de tipos en cuestión de minutos.
- Coca-Cola y Ford ponen la nota corporativa en un día dominado por macro estadounidense.
La agenda económica de hoy viene bastante cargada y muy centrada en Estados Unidos, con las ventas minoristas de enero como dato estrella. La temporada de resultados es ligera: Coca-Cola publica antes de la apertura y Ford después del cierre.
Calendario económico de hoy
06:00 GMT – Noruega: IPC 3,4% vs 3,0% esperado (3,2% previo)
10:00 GMT – EE. UU.: Índice NFIB de pequeñas empresas: 99,8 esperado vs 99,5 previo
12:15 GMT – EE. UU.: Informe ADP (empleo privado): 7,75k previo
12:30 GMT – EE. UU.: Ventas minoristas de enero: 0,4% esperado vs 0,6% previo
- Ventas minoristas subyacentes: 0,4% esperado vs 0,5% previo
12:30 GMT – EE. UU.: Datos de precios del comercio exterior
- Importaciones: 0,1% esperado vs 0,4% previo
- Exportaciones: 0,8% esperado vs 0,8% previo
- Índice de precios de exportación: 0,1% vs 0,5% previo
12:55 GMT – EE. UU.: Redbook (ventas de grandes cadenas): 6,7% interanual previo
14:00 GMT – EE. UU.: Inventarios empresariales: 0,2% esperado vs 0,3% previo
15:00 GMT – EE. UU.: USDA WASDE (estimaciones de oferta y demanda)
20:30 GMT – EE. UU.: API – inventarios semanales de crudo
- Crudo: -11,1M bbl esperado
- Gasolina: -415k bbl esperado
Comparecencias de Miembros de la Fed
18:00 – Hammack
19:00 – Logan
Resultados empresariales
Coca-Cola (antes de la apertura)
Ford (después del cierre)
Gráfica del par EUR/USD
El par cotiza por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los indicadores de momentum se han enfriado tras la reciente consolidación.
ANÁLISIS DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero
⌚Boletín Diario de Mercados (13.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.