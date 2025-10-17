- Las lecturas clave de inflación de la eurozona para septiembre proporcionarán una guía importante para la política monetaria del BCE.
- Los resultados de empresas como American Express y State Street complementarán el calendario de publicaciones al final de la semana.
- Las lecturas clave de inflación de la eurozona para septiembre proporcionarán una guía importante para la política monetaria del BCE.
- Los resultados de empresas como American Express y State Street complementarán el calendario de publicaciones al final de la semana.
El calendario económico para el final de la semana es bastante ligero y, debido al cierre gubernamental en EE. UU., es probable que no veamos nuevos datos sobre la economía estadounidense. Hoy nos centraremos en las lecturas clave de inflación de la eurozona. Los datos finales de septiembre mostrarán tanto la inflación al consumidor como la inflación subyacente. Esta es una señal importante para evaluar la futura política monetaria del Banco Central Europeo. Además de los datos macroeconómicos, los inversores podrán consultar los informes de resultados de varias grandes empresas, como American Express y State Street.
Calendario económico de hoy
- 08:00 Suecia – Tasa de desempleo de septiembre (actual: 8,3%; anterior: 8,4%)
- 08:30 Hungría – Salarios (actual: 8,7%; anterior: 9%)
- 09:00 Eslovaquia – Inflación IAPC (previsión: 4,6%; anterior: 4,4%)
11:00 UE – Inflación final al consumidor de septiembre
- Inflación IAPC (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,1%)
- Inflación IAPC subyacente (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,3%)
- Inflación IAPC (interanual) (previsión: 2,2%; anterior: 2,0%)
- Inflación IAPC subyacente (interanual) (previsión: 2,3%; anterior: 2,3%)
- 14:45 Alemania – Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel
- 18:15 EE. UU. – Discurso de Alberto de la Reserva Federal Musalem
- 19:00 EE. UU. – Conteo de plataformas (pronóstico: 417; anterior: 418)
Calendario de resultados (antes de la apertura de Wall Street):
- American Express Company
- Truist Financial Corporation
- State Street
- SLB Limited
Calendario de resultados (después del cierre de Wall Street):
- HDFC Bank Limited
Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Error técnico en tarifas eléctricas reduce expectativas de inflación en Chile y agita el debate económico
🔒CIERRE SEMANAL DE LOS MERCADOS (17.10.2025)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.