Calendario económico: Los bancos centrales quedan eclipsados por la volatilidad del mercado

El BoE y el BCE mantendrán previsiblemente los tipos sin cambios.
La volatilidad sigue dominada por la venta en tecnología y la presión sobre metales preciosos.
La sesión estará marcada también por resultados de gran peso como Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas y Philip Morris.
El mercado sigue dominado por la venta continuada en valores tecnológicos y la renovada presión sobre los metales preciosos, con una tensión general que probablemente aumente antes de las publicaciones macroeconómicas de alto impacto previstas para hoy.
El jueves estará marcado principalmente por las decisiones de los bancos centrales en Europa. El Banco de Inglaterra (BoE) publicará su decisión de tipos a las 12:00 GMT, seguido por el Banco Central Europeo (BCE) a las 13:15 GMT.
Aunque se espera que ambas instituciones mantengan los tipos sin cambios, la atención se centrará en el tono de los comunicados. El BoE podría insinuar disposición a nuevos recortes en los próximos meses, mientras que el BCE probablemente reafirme un equilibrio de riesgos favorable, caracterizado por una inflación que ya ha alcanzado su objetivo y una recuperación económica gradual —aunque desigual— en la Eurozona.
En Estados Unidos, los inversores esperan otra tanda de datos del mercado laboral. Junto con las solicitudes semanales de desempleo, se publicará el informe JOLTS de vacantes laborales. El informe ADP de ayer, más débil de lo esperado (solo 22.000 nuevos empleos), dejó un tono relativamente pesimista; por ello, cualquier señal adicional de debilidad laboral podría frenar las recientes ganancias del dólar estadounidense.
Hoy también presentan resultados compañías como: Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas y Philip Morris.
Todos los horarios en CET (GMT+1). Filtrado por EE. UU., Reino Unido, Eurozona, Alemania, Francia, Japón, Australia y Nueva Zelanda; importancia media y alta. Fuente: xStation5
⌚Boletín Diario de Mercados (06.02.2026)
Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan
🔵 Conferencia de Prensa del BCE (EN DIRECTO)
ÚLTIMA HORA: ¡El BCE mantiene las tasas de interés en línea con las expectativas!
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.