Cierre de mercado: S&P 500 marca su mejor racha desde octubre con siete subidas consecutivas

La jornada en los mercados estuvo marcada por un mayor apetito por riesgo, con el S&P 500 encadenando su séptima suba consecutiva y firmando su mejor racha desde octubre, impulsado por la caída del petróleo y por una renovada expectativa de desescalada geopolítica. El avance de las acciones se apoyó en la decisión de Israel de aceptar conversaciones directas con Líbano, un movimiento que reforzó la esperanza de que pueda sostenerse el acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, aunque el escenario siguió lejos de resolverse por completo. El crudo se estabilizó cerca de los US$98 mientras el mercado evaluó tanto la posibilidad de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán como los riesgos aún abiertos en torno a la ofensiva israelí en Líbano y a la reapertura del Estrecho de Ormuz. En este contexto, predominó una lectura constructiva para los activos financieros, aun con focos de tensión todavía latentes.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Trump se mostró optimista respecto a un posible acuerdo con Irán y la Casa Blanca confirmó el envío de una delegación encabezada por J.D. Vance, junto con Kushner y Witkoff, a Pakistán, lo que fue bien recibido en Teherán e Islamabad. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil: Trump advirtió sobre la posibilidad de nuevas acciones militares si no se respeta un alto el fuego real, mientras Israel descartó una tregua en Líbano y reafirmó que continuará su ofensiva contra Hezbolá hasta garantizar la seguridad del norte del país. En paralelo, Líbano impulsa una tregua temporal para habilitar conversaciones directas con Israel. A la vez, Irán mantendría un control estricto sobre el tránsito por el Estrecho de Ormuz, autorizando un máximo de 15 buques diarios, lo que refuerza su posición negociadora frente a Washington.

Estados Unidos: Los datos macroeconómicos mostraron una economía que sigue activa, aunque con señales mixtas. Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a 219 mil, por encima de lo previsto, mientras que el PIB final del trimestre creció 0,5%, por debajo de las expectativas. El gasto del consumidor avanzó 0,5% mensual real, también ligeramente por debajo de lo esperado. En inflación, el PCE subyacente anual se ubicó en 3% y el PCE general en 2,8%, en línea con las proyecciones, mientras que la directora del FMI advirtió que el shock bélico elevó las expectativas de inflación de corto plazo y que los bancos centrales deberían endurecer su postura si esas expectativas comienzan a desanclarse.

Petróleo: El mercado petrolero volvió a tensionarse tras nuevos ataques a infraestructura energética saudí, que afectaron estaciones de bombeo y campos clave como Manifa y Khurais, generando una pérdida combinada de aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios de capacidad. En este contexto, Goldman Sachs advirtió que el Brent podría promediar por encima de US$100 por barril hasta 2026 si el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante otro mes, aunque su escenario base sigue contemplando una reapertura gradual de los flujos y una normalización progresiva de las exportaciones del Golfo en los próximos días.

Bitcoin: Bitcoin extendió su recuperación y alcanzó un máximo de tres semanas impulsado por una mejora en el apetito por riesgo, favorecida por la expectativa de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La criptomoneda llegó a subir hasta 5%, tocando los US$72.000, su nivel más alto desde el 18 de marzo, antes de moderar parte del avance. Ether acompañó el movimiento con una suba aún más marcada, de hasta 7,5%, alcanzando los US$2.273.

Metales: El oro avanzó por tercera jornada consecutiva en un contexto donde el mercado sigue ponderando una posible salida diplomática al conflicto con Irán, aunque sin descontar completamente el riesgo geopolítico. El metal se ubicó cerca de US$4.800 por onza y acumuló una suba de 1,5% en las dos ruedas previas, sostenido por la expectativa de negociaciones entre Washington e Irán en Pakistán y por la persistencia de focos de tensión, especialmente en Líbano y en el estrecho de Ormuz.

México: Las minutas de Banxico reflejaron una división interna más marcada de lo habitual, luego de que dos de los cinco miembros de la junta votaran en contra del recorte de tasas del mes pasado. La principal preocupación detrás de esa disidencia fue el riesgo inflacionario asociado a la guerra en Irán, lo que sugiere que el margen para continuar relajando la política monetaria podría verse más limitado si el entorno externo sigue deteriorándose.

Acciones: En el plano corporativo, Amazon anunció una inversión de US$25.000 millones en centros de datos en Mississippi, proyecto que además generará 2.000 empleos, reforzando su apuesta por infraestructura tecnológica. En contraste, Texas Pacific Land sufrió una fuerte caída luego de la muerte inesperada de Murray Stahl, CEO de Horizon Kinetics y miembro del directorio de la compañía, con la acción llegando a desplomarse 17% durante la rueda, en su peor baja intradiaria desde el inicio de la pandemia en 2020.



Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura alcista tras completar un movimiento correctivo en forma de triángulo, respetando su soporte en la zona de 24.933. En la actualidad, se aproxima a una resistencia relevante ubicada en los 25.248 puntos. Desde el punto de vista técnico, el indicador MACD se mantiene en territorio positivo, aunque el histograma muestra cierta pérdida de impulso. Aun así, el precio continúa cotizando por encima de sus medias móviles, lo que refuerza el sesgo alcista en el corto plazo.

En este contexto, el nivel clave a monitorear se sitúa en los 25.248 puntos. Una ruptura sostenida por encima de esta resistencia podría habilitar una extensión del movimiento hacia la zona de 25.508 puntos. Por el contrario, si el precio no logra superar dicho nivel, es probable observar una fase correctiva, donde el soporte más relevante se encuentra nuevamente en torno a los 24.933 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El precio del petróleo ha desarrollado un movimiento correctivo desde los mínimos registrados en 91.08, evidenciando un giro relevante en la zona de 102.6. Actualmente, cotiza por debajo de sus medias móviles, lo que sugiere una pérdida de impulso alcista en el corto plazo. En este contexto, el nivel de 102.6 adquiere especial relevancia como punto pivote a monitorear en la evolución del precio.



Si el precio logra consolidarse por debajo de este nivel, podría mantenerse la presión bajista, con un soporte clave en torno a los 84.44. Por el contrario, una superación de los máximos recientes abriría la posibilidad de una reanudación del movimiento correctivo al alza, hacia la zona de 111.36, correspondiente al retroceso del 76.4% de Fibonacci.



Fuente: xStation5