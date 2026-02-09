Cierre de mercado: Tecnología lidera la sesión mientras el mercado espera datos económicos de EE.UU.

- Las acciones tecnológicas lideraron la sesión, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial, mientras los mercados digieren señales de desinflación en EE. UU. y se preparan para datos clave de empleo e inflación. En paralelo, el petróleo sube por riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz y los metales muestran rebotes técnicos, destacando la plata y el oro.
- Las acciones tecnológicas lideraron la sesión, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial, mientras los mercados digieren señales de desinflación en EE. UU. y se preparan para datos clave de empleo e inflación. En paralelo, el petróleo sube por riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz y los metales muestran rebotes técnicos, destacando la plata y el oro.
Conclusiones clave:
-
EE.UU. y tasas: Las señales de desinflación se consolidan: las expectativas de inflación del consumidor cayeron y los rendimientos de los T-Bills se mantuvieron contenidos, con una baja en el tramo de 6 meses, reforzando un sesgo hacia condiciones financieras más benignas en el corto plazo.
-
Geopolítica y commodities: La advertencia de EE.UU. sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz reactivó la prima de riesgo en energía, sosteniendo al petróleo; en metales, el repunte del oro y la fuerte alza de la plata reflejan un rebote técnico tras recientes caídas y un retorno por encima de niveles clave de tendencia.
-
Acciones: La presión regulatoria y legal afectó a Hims & Hers, mientras Novo Nordisk se fortaleció por expectativas de menor competencia y anunció recompra; el M&A sigue activo con la compra de Orna por Eli Lilly y Alphabet evalúa emitir deuda a 100 años.
En la primera sesión de la semana, las acciones tecnológicas lideraron los avances, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial. Oracle destacó con un repunte cercano al 10%. La atención se centra en los próximos datos de empleo e inflación de EE.UU. En metales, la plata lideró las ganancias, mientras el oro también mostró fuerza. Bitcoin se movió alrededor de USD 70.000, y el petróleo subió por una mayor prima de riesgo geopolítico.
Noticias Claves:
-
EE.UU.: Expectativas de inflación del consumidor retrocedieron a 3,1% desde 3,4% y los T-Bills a 6 meses bajaron a 3,50%.
-
Japón: Acciones avanzaron a máximos tras la victoria electoral de Sanae Takaichi, impulsando expectativas de gasto gubernamental en industrias estratégicas.
-
Europa: François Villeroy de Galhau renunció como gobernador del Banco de Francia; en Reino Unido, el líder laborista escocés pidió la renuncia de Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE.UU.
-
Oil: El petróleo subió tras la advertencia estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz.
-
Metales: Oro +1,8%, plata +7%, ambos por encima de su EMA de 50 días.
-
Chile: Superávit comercial de USD 3.800 millones en enero, impulsado por minería y cobre.
-
México: Inflación subyacente se aceleró a 4,52%.
-
Acciones: Hims & Hers bajo presión por investigaciones regulatorias y demandas de patentes; Eli Lilly compra Orna por USD 2.400 millones; Alphabet evalúa bono a 100 años.
Análisis US100:
Tras respetar soporte de 38,2% de Fibonacci y su media de largo plazo, el Nasdaq 100 superó la resistencia en 25.347 puntos. Una consolidación por encima podría extender el rally hacia 26.033 puntos; de no ser así, el soporte clave se ubica en 24.705 puntos.
Análisis GOLD:
El oro confirmó un giro alcista en 4.653 y ahora se acerca a la resistencia de 5.093 puntos. Mantenerse por encima de ese nivel podría llevarlo a 5.325, mientras que un rechazo podría activar un retroceso hacia 4.821 (61,8% de Fibonacci).
Tres mercados a seguir la próxima semana (13.02.2026)
APERTURA DE EE.UU.: El mercado busca dirección tras los datos de inflación
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
Dólar Hoy Colombia: cae tras menor IPC en EE.UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.