Cobre sube por compras oportunistas chinas y posible ampliación de reservas estatales

La Asociación de Metales No Ferrosos de China instó al gobierno a ampliar reservas estratégicas de cobre.

El cobre sube 4% a US$13.403/ton en la LME tras caer 11% desde máximos históricos.

El cobre se recuperó con fuerza el martes tras la moderación de las ventas que golpearon a los metales preciosos los últimos días, subiendo un 4% y alcanzando los US$13.403 por tonelada en la LME. El impulso llegó desde China, donde una asociación industrial estatal instó al gobierno a ampliar las reservas estratégicas del metal clave para la transición energética.

Asociación industrial china pide acumular reservas

La Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China instó al gobierno a ampliar el tamaño de sus reservas de cobre y a colaborar con los principales productores estatales para aumentar las existencias comerciales, según declaraciones realizadas durante su sesión informativa anual sobre tendencias del sector.

El llamado se produce en un contexto de creciente interés estratégico por asegurar suministros del metal, fundamental para aplicaciones eléctricas, energías renovables y la industria de vehículos eléctricos.

Fuente: MacroMicro. Cantidad de importación de cobre refinado de China

El cobre sube 4% , alcanzando los US$13.403 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres por la mañana, tras acumular una caída del 11% desde su máximo histórico del jueves pasado hasta el cierre del lunes. Por otro lado, los futuros del cobre cotizado en la bolsa COMEX suben 4,21% alcanzando el nivel de los US$6.0705 por libra.

En China, el metal rojo subio llegando a un maximo de 105,810 yuanes chinos por tonelada metrica.

Otros metales básicos también registraron alzas en la LME, mientras que el oro y la plata experimentaron un fuerte repunte tras el desplome histórico del viernes.

Fuente: Shanghai Metals Market. Gráfico del precio de los futuros del cobre de la Bolsa de Metales de Shangai .

Compradores chinos regresan al mercado

Los precios ya venían recuperándose antes de las declaraciones sobre acumulación de reservas, ante señales de compras oportunistas por parte de inversionistas en China, el mayor consumidor mundial del metal.

Fabricantes y productores del país también retornaron al mercado tras semanas de ausencia, reponiendo sus inventarios antes de la festividad del Año Nuevo Lunar de este mes.

La combinación de compras físicas y el respaldo potencial de una política de acumulación estatal proporcionó soporte técnico al metal tras la corrección de los últimos días.

Factores alcistas se debilitan

Pese al rebote, los catalizadores que impulsaron los recientes máximos históricos muestran señales de agotamiento.

Las dudas sobre la dirección de la Fed tras el nombramiento de Kevin Warsh han moderado el apetito por activos tangibles que había impulsado a los metales en enero. La estructura de precios en la LME también muestra un mercado bien abastecido, con menor riesgo de restricción de oferta en el corto plazo.

Las elevadas primas de los contratos Comex sobre los de la LME se han disipado, desincentivando el flujo de metal hacia Estados Unidos ante la posible aplicación de aranceles. Los precios spot se negociaron con un descuento respecto al contrato de referencia a tres meses, en una estructura de contango que indica amplia oferta disponible.

Fuente: MacroMicro. Inventario de Cobre en los almacenes de LME

Desde el 12 de enero, los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres vieron un aumento del inventario del cobre, lo que indica un mercado con exceso de oferta o una demanda más débil.

Enero volátil para los metales

Los inversionistas han estado acumulando metales en medio de las dudas sobre el dólar estadounidense y un alejamiento de divisas y bonos soberanos, impulsando fuertes alzas en el sector de materias primas durante enero. El cobre acumula ganancias superiores al 40% desde 2025.

El rebote del martes sugiere que los compradores físicos consideran atractivos los niveles actuales tras la corrección, aunque la estructura del mercado no apunta a una escasez inminente que justifique nuevos máximos en el corto plazo.

Perspectiva tecnica

El precio del cobre cotizado en la Bolsa de Metales de Londres superó la resistencia de los US$13.349 por tonelada. De consolidarse por encima de este nivel, el metal podría extender su avance hacia el próximo objetivo técnico en US$14.503.

La estructura técnica respalda el sesgo alcista, la media móvil exponencial de 50 períodos confirma la tendencia positiva, mientras que el MACD muestra señales de cambio de momentum favorable.

No obstante, la continuidad del movimiento dependerá de la aparición de nuevos catalizadores fundamentales, como anuncios adicionales de China sobre la ampliación de sus reservas estratégicas, un eventual debilitamiento del dólar estadounidense, o señales de restricción en la oferta global que intensifiquen la presión compradora sobre el metal rojo.

Fuente: xStation5

_____________

