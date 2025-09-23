Comentarios de Goolsbee de la Fed sobre recorte de 50 puntos básicos 💵 EUR/USD cerca de 1,18

Austan Goolsbee, gobernador de la Reserva Federal de Chicago, señaló hoy una postura más dovish respecto a la decisión sobre las tasas de interés en EE. UU. A continuación, los puntos más relevantes de su discurso: El mercado laboral continúa enfriándose a un ritmo moderado y constante.

Creo que las tasas pueden bajar un poco si estamos en camino de llevar la inflación de regreso al objetivo.

Debemos ser algo cautelosos para no volvernos demasiado agresivos.

Por ahora, no estoy pensando en recortes de 50 puntos básicos.

La tasa neutral está entre 100-125 puntos básicos por debajo del nivel actual.

Considero que la política de la Fed es levemente restrictiva.

No hemos modificado el objetivo de inflación.

Las estadísticas del mercado laboral muestran cierta estabilidad.

Tenemos un mercado con baja contratación y bajo nivel de despidos. EUR/USD (intervalo D1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.