¿Crudo en soporte?

El crudo está dando una de esas lecciones que el mercado repite cada cierto tiempo y que muchos prefieren ignorar: no siempre gana el relato más ruidoso, gana el que resiste. Y ahora mismo, el West Texas está resistiendo.

La secuencia de las últimas sesiones es bastante clara. Cada sacudida bajista ha venido acompañada de titulares sobre exceso de oferta, amenazas arancelarias, Venezuela, Irán o China produciendo más crudo. Sin embargo, cada intento serio de romper a la baja se ha quedado a medias. El precio cae, acelera, asusta… y aparece dinero comprador. No con euforia, no con volumen desbocado, pero lo suficiente como para frenar el movimiento y devolver el crudo a una zona de equilibrio incómoda para los bajistas.

Desde el punto de vista técnico, eso se traduce en algo muy concreto: el mercado está defendiendo con uñas y dientes el entorno comprendido entre 59 y 58,70. No es una zona bonita ni limpia, es una franja sucia, llena de mechas y falsas rupturas, pero precisamente por eso es importante. Ahí se está decidiendo si todo el movimiento reciente ha sido una simple purga de posiciones largas o el prólogo de algo distinto.

Los artículos ayudan a entender por qué el precio se comporta así. El exceso de oferta existe, pero no es inmediato ni homogéneo. Venezuela promete mucho, pero entregar crudo de forma estable lleva años y miles de millones. Irán podría añadir barriles, sí, pero antes puede restarlos si la situación se descontrola. Y China, aunque produce más, sigue comprando volúmenes récord y rellenando reservas estratégicas. Todo eso no impulsa al precio al alza de forma agresiva, pero sí introduce una duda constante en quien quiere ponerse corto con convicción.

A esto se suma un factor que el mercado suele subestimar: el posicionamiento. Los fondos llegan a este punto con una visión bastante pesimista sobre el crudo y con posiciones largas muy reducidas. Cuando el consenso es tan claro y el precio no acompaña, el riesgo no es tanto caer, sino provocar cierres de cortos mal sincronizados. Y eso es exactamente lo que parecen sugerir los movimientos bruscos y los rebotes rápidos que estamos viendo.

Por eso el nivel de 59,55 es más que un simple número técnico. Si el crudo logra estabilizarse por encima de esa zona, el mensaje es claro: el mercado no quiere seguir bajando por ahora. A partir de ahí, no sería extraño ver una extensión hacia niveles superiores, no como una tendencia limpia y ordenada, sino como un movimiento de desgaste, lento, pero persistente, que obligue a replantear muchas apuestas bajistas de corto plazo.

En cambio, mientras no se confirme esa ruptura, la prudencia sigue siendo obligatoria. El mercado está fuerte en defensa, pero todavía no ha mostrado una ofensiva clara. De momento, el crudo no cae como debería según muchos argumentos macro, y eso ya es información valiosa. A veces, en trading, el dato más importante no es lo que pasa, sino lo que no pasa. Y ahora mismo, lo que no está pasando es una caída sostenida del precio.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

