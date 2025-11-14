¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?

Informe del PIB en la Eurozona
- PIB (trimestral) (3T): 0,2%. Previsión 0,2%. Anterior 0,1%.
- PIB (3T): 1,4% interanual. Previsión 1,3%. Anterior 1,5%.
Según el informe de Eurostat publicado hace unos minutos, el PIB de la Eurozona aumentó un 0,2% intertrimestral (ajustado estacionalmente) en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 0,3% en el conjunto de la Unión Europea. Interanualmente, el PIB de la Eurozona creció un 1,4% y el de la UE un 1,6%. El empleo aumentó un 0,1% intertrimestral en la Eurozona y un 0,2% en la UE. En términos anuales, el empleo en la Eurozona aumentó un 0,5% y en la UE un 0,6%.
