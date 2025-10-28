Leer más
Decepción con la confianza del consumidor alemán

Conclusiones clave
  • El sentimiento del consumidor de GfK en Alemania es mucho más débil de lo esperado

Sentimiento del consumidor alemán GfK: -24,1 (pronóstico: -22, anterior: -22,5 (datos del instituto de investigación de mercados GfK y del Instituto de Núremberg para Decisiones de Mercado NIM).

  • Se prevé que el indicador de expectativas de ingresos caiga 12,8 puntos y se sitúe en 2,3. Mientras tanto, se proyecta que el indicador de expectativas económicas mejore de -1,4 a positivo 0,8.
  • Según las observaciones de GfK: «Las persistentes tensiones geopolíticas, el renovado temor a la inflación y la creciente preocupación por la seguridad laboral están frenando las esperanzas de una recuperación de la confianza del consumidor».

 

 

