Decepción con la confianza del consumidor alemán

- El sentimiento del consumidor de GfK en Alemania es mucho más débil de lo esperado
Sentimiento del consumidor alemán GfK: -24,1 (pronóstico: -22, anterior: -22,5 (datos del instituto de investigación de mercados GfK y del Instituto de Núremberg para Decisiones de Mercado NIM).
- Se prevé que el indicador de expectativas de ingresos caiga 12,8 puntos y se sitúe en 2,3. Mientras tanto, se proyecta que el indicador de expectativas económicas mejore de -1,4 a positivo 0,8.
- Según las observaciones de GfK: «Las persistentes tensiones geopolíticas, el renovado temor a la inflación y la creciente preocupación por la seguridad laboral están frenando las esperanzas de una recuperación de la confianza del consumidor».
El PIB alemán cambia la tendencia y aumenta en el tercer trimestre
IPC en España por encima de lo esperado
