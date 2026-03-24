Declaraciones de Trump dan algo de alivio a Wall Street y el petróleo se mantiene en torno a $100

El sentimiento de los inversionistas en Wall Street muestra una estabilización gradual tras declaraciones de Donald Trump, quien indicó que Estados Unidos está dialogando con “las personas correctas en Irán” y que Teherán estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo. También afirmó que EE.UU. ha ganado la guerra, la cual, según sus palabras, estaría cerca de finalizar. Trump añadió que un grupo distinto está ahora en el poder en Irán, sugiriendo que el principal objetivo del conflicto ya se habría cumplido. Asimismo, mencionó que Irán realizó una acción positiva respecto al Estrecho de Ormuz, aunque sin entregar mayores detalles. Según diversas fuentes, negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán podrían concretarse tan pronto como este jueves.

El S&P 500 cotiza prácticamente plano y ha logrado borrar las pérdidas iniciales de la sesión, mientras que el NASDAQ 100 muestra un desempeño ligeramente más débil, retrocediendo más de 0,4%. El sector de semiconductores destaca como el de mejor rendimiento dentro de la renta variable estadounidense, con avances también en compañías de petróleo y gas, donde acciones como Chevron y Exxon Mobil registran subas. Por su parte, Cheniere, exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL), también avanza, acumulando una suba superior al 50% desde los mínimos de diciembre.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años suben cerca de 5 puntos base, ubicándose en torno a 4,4%, lo que refleja una demanda sostenida por activos refugio. Este aumento en las tasas está presionando a los metales preciosos, con el oro intentando estabilizarse tras la reciente caída, aunque aún cotiza por debajo de los $4.400 por onza troy.

El sector cripto también se encuentra bajo presión. A pesar de los flujos hacia ETFs y una mayor demanda en el mercado spot, Bitcoin ha caído por debajo de los $70.000. Analistas de Bernstein proyectan un potencial avance hacia los $150.000 para finales de 2026, impulsado por una creciente demanda de inversionistas institucionales y corporaciones.

La publicación de los datos preliminares de PMI de EE.UU. para marzo resultó más débil de lo esperado, con el indicador general de sentimiento empresarial cayendo a su nivel más bajo en 11 meses, tras datos más débiles provenientes de Europa. Mientras que el índice de manufactura sorprendió al alza, el sector de servicios mostró un deterioro relevante.

PMI Compuesto de EE.UU. (marzo): 51,4 (Previsión: 51,9; Anterior: 51,9)

PMI Manufacturero: 52,4 (Previsión: 51,5; Anterior: 51,6)

52,4 (Previsión: 51,5; Anterior: 51,6) PMI de Servicios: 51,1 (Previsión: 52,0; Anterior: 51,7)

Los datos de PMI de marzo de las principales economías de la zona euro mostraron un panorama mixto de las condiciones económicas. Alemania presentó una sorpresa positiva en manufactura, pero los servicios decepcionaron, lo que llevó a una caída en el índice compuesto. Francia, por su parte, mantuvo el sector manufacturero apenas por encima del umbral neutral, aunque los servicios y el índice compuesto permanecieron por debajo de 50, señalando una debilidad persistente en la actividad económica.

PMI Compuesto de la Eurozona: 50,5 (Previsión: 50,4; Anterior: 51,9)

PMI Manufacturero (S&P Global, marzo): 51,4 (Previsión: 49,8; Anterior: 50,8)

51,4 (Previsión: 49,8; Anterior: 50,8) PMI de Servicios: 50,1 (Previsión: 50,5; Anterior: 51,9)

PMI Compuesto de Alemania: 51,9 (Previsión: 52,2; Anterior: 53,5)

PMI Manufacturero (marzo): 51,7 (Previsión: 49,5; Anterior: 50,9)

51,7 (Previsión: 49,5; Anterior: 50,9) PMI de Servicios: 51,2 (Previsión: 52,5; Anterior: 43,5)

PMI Compuesto de Francia: 48,3 (Previsión: 49,3; Anterior: 49,9)

PMI Manufacturero (marzo): 50,2 (Previsión: 49,5; Anterior: 50,1)

50,2 (Previsión: 49,5; Anterior: 50,1) PMI de Servicios: 48,3 (Previsión: 49,0; Anterior: 49,6)



Fuente: xStation

El sentimiento de mercado mejora en sectores como semiconductores, electrónica, banca y petróleo & gas. En contraste, el sector tecnológico (IT) muestra debilidad, con caídas cercanas al 3% en acciones como Alphabet (GOOGL.US) y Microsoft (MSFT.US)

Fuente: xStation5