Desplome de Novo Nordisk tras los débiles resultados de su nuevo fármaco contra la obesidad

El nuevo medicamento contra la obesidad de Novo Nordisk, CagriSema (una combinación de semaglutida y cagrilintide), no logró demostrar eficacia comparable a la tirzepatida de Eli Lilly en un ensayo clínico comparativo de fase III, según los resultados anunciados este lunes. Las personas tratadas con CagriSema registraron una pérdida de peso promedio menor que las que recibieron tirzepatida, lo que ha desencadenado una fuerte caída en las acciones de Novo y ha reforzado la posición de Lilly en el competitivo mercado de fármacos para la obesidad.

Resultados del ensayo comparativo y datos clínicos

El ensayo clínico comparativo, parte del estudio “REDEFINE 4”, diseñado para evaluar directamente la eficacia de CagriSema frente a tirzepatida, reveló que las personas tratadas con CagriSema lograron una pérdida de peso promedio luego de 84 semanas que fue inferior a la obtenida con la terapia de Eli Lilly. Según los datos preliminares publicados por la compañía, la pérdida ponderal fue de aproximadamente 20,2%-23% con CagriSema, frente a 23,6 %-25,5 % con tirzepatida, dependiendo del análisis estadístico aplicado.

El objetivo primario del estudio era demostrar que CagriSema no era inferior a la tirzepatida en reducción de peso. Sin embargo, este umbral no se alcanzó, lo que representa un contratiempo clínico y comercial significativo para Novo Nordisk.

CagriSema combina semaglutida, el mismo principio activo presente en los fármacos exitosos de Novo como Wegovy y Ozempic, con cagrilintide, un agonista del receptor de amilina, con la intención de ofrecer una respuesta terapéutica mejorada.

Impacto en los Mercados Financieros y Reacción de Inversores

La reacción de los mercados fue inmediata y negativa para Novo Nordisk. Las acciones de la farmacéutica cayeron hasta alrededor de 16% en la Bolsa de Copenhague tras la publicación de los resultados, llevando el precio de sus títulos a niveles no vistos en años y presionando la capitalización total de la empresa. Mientras tanto, las acciones de Eli Lilly experimentaron un alza de más del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

Este retroceso bursátil agrava la trayectoria difícil que ha venido experimentando Novo Nordisk, cuyas acciones han acumulado pérdidas significativas desde su máximo histórico a medida que la competencia en tratamientos para la obesidad se intensifica.

Competencia en el Mercado de Obesidad

El mercado de terapias para la obesidad está dominado actualmente por los agonistas de receptores de incretinas, como la tirzepatida, comercializada por Lilly bajo los nombres Mounjaro para diabetes tipo 2 y Zepbound para manejo de peso, que combina acción sobre los receptores GLP-1 y GIP. Estas terapias han generado resultados clínicos muy sólidos y un crecimiento de ventas explosivo en los últimos años.

La estrategia de Novo con CagriSema era posicionarse como un tratamiento de nueva generación mediante la combinación de semaglutida con el componente amilina, buscando ventajas sinérgicas en pérdida de peso. Sin embargo, los resultados del ensayo comparativo sugieren que dicha sinergia no fue suficiente para superar o empatar con la tirzepatida en eficacia, al menos dentro de los parámetros evaluados en 84 semanas.

WEGOVY vs. ZEPBOUND Empresa Novo Nordisk (WEGOVY) Eli Lilly (ZEPBOUND) Pérdida de peso (%) 15–17% 20–22% Mecanismo de acción GLP-1 GLP-1 y GIP Aprobación de la FDA Aprobado para obesidad Aprobado para obesidad Costo (por mes) USD 1,349 USD 1,059 Segmento de pacientes ≥12 años ≥18 años Desafíos de fabricación Escasez de suministro Ampliación de la producción Estrategia de mercado Expansión de la producción, nuevas formulaciones Precios competitivos, expansión rápida

Fuente: Delveinsight; XTB Research

Implicaciones Estratégicas y Perspectiva de Mercado

El revés de CagriSema tendrá implicaciones estratégicas para Novo Nordisk en varias dimensiones. Primero, limita su capacidad de desplazar a Eli Lilly como líder en el segmento de pérdida de peso, un mercado con potencial de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Segundo, incrementa la urgencia para que la empresa ajuste otras partes de su pipeline, como la zenagamatida u otros agentes en desarrollo, o explore oportunidades de fusiones y adquisiciones para reforzar su cartera frente a la competencia.

Desde el punto de vista de inversión, la percepción de que el tratamiento de Lilly sigue siendo más eficaz ha reforzado la confianza en la trayectoria alcista de sus acciones, mientras que la situación de Novo ha generado volatilidad y presión bajista por el riesgo de menor crecimiento de ingresos futuros relacionados con este segmento terapéutico.

Además, la presión competitiva no se limita solo a los tratamientos inyectables. La industria farmacéutica global está explorando versiones orales y otras moléculas avanzadas para competir en obesidad y diabetes tipo 2, lo que añade complejidad y dinamismo al escenario.

Análisis técnico

Fuente: xStation5

En gráfico H4, NOVOB.DK mantiene un claro sesgo bajista, tras la ruptura de estructura y una aceleración del impulso vendedor. El precio cotiza por debajo de la EMA 50 y la EMA 200, ambas con pendiente negativa, lo que confirma una tendencia bajista consolidada. La vela reciente de amplio rango refuerza el dominio de la oferta.

El RSI (14) se encuentra en sobreventa, pero en un contexto de tendencia fuerte esto se interpreta como confirmación de presión vendedora más que como señal de giro. El ADX, por encima de 25 y en ascenso, junto con la dominancia del –DI sobre el +DI, indica fortalecimiento de la tendencia bajista y respalda la probabilidad de continuidad en el corto plazo.

Como nivel clave, 250 actúa como soporte inmediato. Una ruptura sostenida podría habilitar nuevas caídas. Los rebotes, en principio, deberían considerarse pullbacks dentro de la estructura bajista, salvo que el precio recupere la EMA 50 y el ADX pierda fuerza.

En conjunto, el escenario técnico favorece la continuidad bajista mientras no aparezcan señales objetivas de agotamiento o cambio estructural.

.