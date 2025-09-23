Leer más

Discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell

14:06 23 de septiembre de 2025

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, comentó hoy sobre la situación de la economía estadounidense. El presidente de la Fed señaló que no existe una senda de política económica libre de riesgos y que, aunque el mercado laboral se ha debilitado, los precios siguen aumentando y el costo de vida en EE. UU. continúa siendo elevado.

  • La confianza pública en las instituciones económicas y políticas se ha visto socavada; los funcionarios deben concentrarse firmemente en sus misiones centrales.
  • Garantizaremos que un aumento puntual de precios no se convierta en un problema inflacionario persistente.
  • Los incrementos arancelarios probablemente resulten en una inflación algo más alta durante los próximos trimestres.
  • El escenario base razonable es que los efectos inflacionarios derivados de los aranceles sean relativamente transitorios.
  • La desinflación en los servicios continúa; la mayoría de las expectativas de inflación a largo plazo son coherentes con el objetivo del 2%.
  • Los aumentos en los precios de bienes reflejan en gran medida el impacto de los aranceles, y no presiones inflacionarias más amplias.
  • La inflación PCE a 12 meses probablemente se situó en 2,7% en agosto, con una inflación PCE subyacente en 2,3%; ambas cifras son superiores a las de hace un año y están impulsadas por los precios de bienes.
  • El consumo de los hogares se ha ralentizado, y las empresas señalan que la incertidumbre pesa sobre las perspectivas.
  • Se ha producido un inusual y complejo descenso tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores.
  • El mercado laboral es menos dinámico y algo más débil.
  • La inflación ha repuntado y se mantiene elevada.
  • El crecimiento económico se ha moderado y los riesgos para el empleo han aumentado.
  • Las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo consistentes con el objetivo del 2%.

 

