Dólar en Chile abre estable, pero con sesgo alcista por repunte arancelario y señales mixtas desde el cobre

En el plano técnico, el tipo de cambio rebota desde 880 y se acerca a la resistencia 897–900, con un RSI cerca de 69 que sugiere impulso firme y sensibilidad a toma de ganancias.

La amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 200% a vinos y champán franceses reaviva el riesgo de escalada y favorece flujos hacia refugio.

El dólar en Chile inicia la jornada prácticamente estable, con una ligera alza, en un entorno donde empieza a ganar espacio la incertidumbre externa y se deteriora el apetito por riesgo. Tras varios días de presión vendedora sobre el billete verde, el mercado reaccionó a un nuevo giro en el frente comercial: la amenaza de Donald Trump de aplicar un arancel de 200% a vinos y champán franceses volvió a encender el riesgo de escalada y reforzó la rotación hacia activos considerados refugio, un patrón que suele pesar sobre monedas emergentes cuando la aversión al riesgo se instala.

Materias primas y tipo de cambio'

El escenario también se filtra por la vía de materias primas. Para Chile, una corrección en el cobre suele traducirse en menor soporte para el peso, especialmente cuando coincide con un cambio de tono global hacia posiciones más defensivas. Aunque la agenda macro local luce acotada en el día, el tipo de cambio puede seguir sensible a la combinación de titulares externos y movimientos en commodities, manteniendo el foco del mercado en rangos tácticos más altos si persiste la presión sobre activos cíclicos.

Nombramiento en Minería

En el plano local, el anuncio de que Santiago Montt Oyarzún, ex ejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper, asumiría como ministro de Minería introduce un elemento relevante para el mediano plazo. Más que mover el tipo de cambio por sí solo en la jornada, el mercado tiende a leer este tipo de nombramientos como una señal sobre el clima regulatorio y la velocidad de avance de proyectos.

Su perfil, ligado a grandes operaciones y a la tramitación de iniciativas greenfield como Vizcachitas, puede interpretarse como un intento de dar mayor tracción a la agenda de inversión, permisos y ejecución, lo que suele ser seguido de cerca por el mercado por su impacto en expectativas de flujo de capital, producción futura y narrativa sectorial del cobre. En lo inmediato, el efecto es principalmente de percepción: si el mercado concluye que habrá mayor predictibilidad y gestión técnica, puede mejorar el tono para activos ligados al ciclo minero, aunque esa lectura normalmente se consolida con señales concretas en las primeras definiciones del nuevo equipo.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el gráfico intradía, el USDCLP rebotó con fuerza desde la zona de 880 y consolidó un avance sobre 888–889, dejando el precio cerca de 893. El tramo alcista se aproxima a una resistencia relevante en 897–900, donde converge la media móvil de más largo plazo (SMA200) en torno a 897, nivel que podría actuar como “techo” táctico si el mercado intenta moderar la extensión del movimiento.

Por abajo, los soportes inmediatos quedan en 888,9 y luego 880. El RSI, cerca de 69, sugiere impulso firme, aunque ya entrando en una zona donde el mercado suele volverse más sensible a tomas de ganancia si disminuye la tensión externa o mejora el tono del cobre.

