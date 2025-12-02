Dólar en Colombia hoy: caída del peso y cotización del 2 de diciembre en los $3822

La cotización del dólar en Colombia avanza en la jornada, impulsada por la volatilidad internacional y expectativas de tasas.

El peso colombiano retrocede por el deterioro del clima de riesgo global y la incertidumbre fiscal y política interna.

El peso colombiano inició la semana con una nueva depreciación en medio de un entorno global marcado por la venta de activos de riesgo y una caída generalizada en los mercados emergentes. Las dudas sobre el panorama fiscal del país y el ambiente político previo a las elecciones del próximo año intensificaron la presión sobre la moneda local.

El clima internacional también contribuyó a la debilidad del peso. La baja en los principales índices bursátiles, junto con movimientos abruptos en bonos internacionales, aumentó la aversión al riesgo y fortaleció al dólar frente a varias monedas de la región. Países como Perú y Chile también registraron retrocesos, evidenciando la presión común sobre los mercados latinoamericanos.

Además, los inversionistas siguen atentos a la posibilidad de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos. Aunque algunos datos han mantenido vivas las expectativas de una política monetaria más flexible, persiste la preocupación por la inflación, lo que genera movimientos irregulares en los flujos hacia economías emergentes.

Dólar a peso colombiano: a cuánto cotiza HOY martes 2 de diciembre

Este martes 2 de diciembre de 2025, el dólar en Colombia se ubica en 3.806,8 pesos en los principales bancos del país. En la última semana acumula una variación de 1,63%, mientras que en el último año mantiene una caída de 7,25%, lo que muestra una tendencia bajista de largo plazo.

Durante los últimos diez días, el tipo de cambio presentó un comportamiento mixto, con subidas y retrocesos que reflejan un mercado altamente sensible a noticias externas y factores locales. La volatilidad semanal llegó a 12,38%, superior a la volatilidad anual del 10,29%, lo que confirma una fase de movimientos más bruscos.

Valor de apertura del dólar este 2 de diciembre

Fuente: xStation 5

En los primeros minutos de la jornada, el dólar abrió en 3.822 pesos, mostrando un leve aumento del 0,07% frente al cierre anterior. En comparación semanal, la divisa acumula un avance de 1,8%, aunque en términos anuales aún mantiene un retroceso.

El impulso reciente se explica por el aumento del apetito por activos seguros y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, lo que ha generado dos sesiones consecutivas de avances en el precio del dólar frente al peso colombiano.

Perspectivas económicas para Colombia en 2025

Para 2025, el panorama económico del país combina señales favorables y riesgos relevantes. Se proyecta un crecimiento del 2,6%, apoyado en el consumo privado y la inversión. Sin embargo, factores como la presión fiscal, la incertidumbre en el sector energético y el aumento de tensiones sociales podrían limitar el desempeño económico.

En el frente internacional, la posibilidad de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos mantiene la presión sobre el tipo de cambio, mientras que localmente la inflación podría repuntar hacia el 4% hacia finales del año debido a la depreciación del peso y la indexación de servicios.

El sistema financiero muestra resiliencia, pero enfrenta desafíos por la mayor morosidad y la caída en la rentabilidad. Aun así, se anticipa una recuperación gradual a medida que los costos de financiamiento disminuyan.