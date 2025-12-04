Dólar en México hoy: retroceso moderado mientras el peso se apoya en giro de la Fed

El anuncio de un alza de 13% al salario mínimo en 2026 plantea riesgos de mediano plazo, pero el mercado confía en la cautela de Banxico .

El dólar en México retrocede 0,2% , afectado por datos laborales débiles en EE.UU. que refuerzan la expectativa de un recorte de tasas de la Fed .

El dólar en México retrocede 0,2% en la sesión, moviéndose en un rango acotado entre 18,29 y 18,22, en una jornada sin datos locales pero muy cargada por el lado de Estados Unidos. La secuencia de indicadores laborales —caída de 32 mil puestos privados en ADP, fuerte aumento de despidos en Challenger y ahora una probabilidad cercana al 87% de recorte de 25 pb de la Fed la próxima semana— refuerza la idea de que el ciclo monetario en EE.UU. entró en fase de giro y que el soporte estructural del dólar empieza a erosionarse.

Incluso con el ruido político en torno a la posible llegada de Kevin Hassett a la presidencia de la Fed, el mensaje que lee el mercado es el mismo: más espacio para una política monetaria expansiva, lo que tiende a favorecer divisas de alto carry como el peso, mientras Banxico mantiene una postura mucho más prudente.

Salario mínimo en 2026: un riesgo de mediano plazo para costos y competitividad

En el frente doméstico, el anuncio de Claudia Sheinbaum de un alza de 13% del salario mínimo en 2026 —hasta unos $315 diarios a nivel nacional y cerca de $441 en la frontera norte— pone sobre la mesa un riesgo de mediano plazo más que de corto.

La estrategia de recomponer el poder adquisitivo vía subidas reales acumuladas superiores al 150% desde 2018 refuerza el ingreso disponible de los hogares, pero también puede tensar el equilibrio entre inflación, costos laborales y productividad si no viene acompañada de mejoras en competitividad y formalización.

Por ahora, el mercado cambiario parece descontar que Banxico seguirá atento a estos factores y que no convalidará rápidamente un relajamiento fuerte de tasas, lo que permite que el peso acompañe el debilitamiento del dólar global sin castigo adicional por riesgo local.

Análisis técnico: tendencia bajista y espacio para nuevas pruebas del soporte

Técnicamente, el gráfico de USDMXN en 30 minutos mantiene un sesgo bajista claro: el par sigue respetando la línea de tendencia descendente que une los máximos recientes y, tras fallar en consolidarse sobre la zona de 18,30–18,32, retrocedió hacia 18,23, con un soporte inmediato en 18,21–18,22 (retroceso 100% del último tramo alcista).

Las medias de 50 y 200 periodos permanecen por encima del precio y el RSI por debajo de 40, lo que sugiere que, mientras no se recupere con fuerza la franja de 18,30–18,33, la inercia sigue favoreciendo a un peso firme, con riesgo de testear nuevamente 18,20–18,19 si el mercado consolida la apuesta por un recorte de la Fed la próxima semana.



Fuente: xStation5.

