Dólar Hoy Colombia: peso resiste en $3.697 pese a nuevos aranceles de Trump

La jornada del lunes presenta una resiliencia del peso colombiano frente a un entorno global de alta incertidumbre. Aunque el dólar inició la sesión con una apertura en los $3.720, el mercado ha experimentado una corrección intradía significativa del 0,70%. Este movimiento ha llevado al tipo de cambio a cotizar actualmente en los 3.697,50, lo que representa una caída neta diaria del 0,10% y sitúa a la divisa en la zona media de su rango mensual.

Este comportamiento se produce en medio de problemas diplomáticos originados en Washington. A pesar de que la Corte Suprema falló en contra de los aranceles generalizados de la administración Trump por exceso de autoridad, el mandatario respondió durante el fin de semana con el anuncio de un nuevo gravamen universal temporal del 15%. Esta medida ha provocado que el índice USDIDX revierta sus pérdidas iniciales para subir un 0,25%, situándose en los 97 puntos. Sin embargo, la moneda colombiana ha logrado desmarcarse de la presión alcista global, respetando las zonas de resistencias técnicas mientras los inversionistas asimilan el impacto de estas políticas proteccionistas en el comercio regional.



Fundamentales y Carry Trade

A pesar de la volatilidad actual, las perspectivas de mediano plazo para el peso colombiano siguen siendo constructivas. Según proyecciones del Grupo Cibest de Bancolombia, se estima que el dólar promediará los $3.878 durante el resto de 2026. Esta previsión se apoya en un diferencial de tasas de interés que favorece ampliamente las estrategias de carry trade. Mientras que la Reserva Federal ha ajustado su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantiene una postura restrictiva en un 9,25%. Este amplio margen compensa, por ahora, los riesgos locales asociados a la incertidumbre fiscal y el reciente recorte en la calificación soberana del país.

La economía doméstica se ve limitada en cierto grado por desafíos en el sector energético. El Ministerio de Minas confirmó que la importación de gas desde Venezuela no será viable en el corto plazo debido a la falta de licencias de la OFAC y al deterioro de la infraestructura binacional. Esta dependencia de importaciones costosas de gas licuado añade una presión sobre la balanza comercial, aunque el flujo sostenido de remesas y la debilidad estructural del dólar a nivel global (que se depreció un 9% frente al peso durante el último año) actúan como contrapesos efectivos para evitar una devaluación descontrolada.



Análisis Técnico

El USDCOP muestra una fase de consolidación con un sesgo bajista de corto plazo. Tras haber fallado en múltiples ocasiones al intentar superar la resistencia de la Media Móvil Exponencial de 200 periodos, situada en los 3.726,28, el precio ha buscado liquidez en niveles inferiores. Actualmente, el par se aproxima a su soporte dinámico principal, la EMA de 50 periodos que se ubica en los 3.688,21.

El indicador de fuerza relativa (RSI) se posiciona en 52,5, lo que sugiere un equilibrio relativo entre compradores y vendedores sin señales de sobreventa inmediata. La incapacidad del dólar para sostenerse por encima de los $3.712 confirma que las zonas de resistencia están siendo defendidas con éxito. Si el par logra un cierre sostenido por debajo de la EMA de 50 periodos, el par podría testear el nivel de soporte de los 3.615,71 (vigente desde el 02 de febrero del 2026), mientras que un rebote en esta zona podría mantener la tendencia lateral entre los 3.650 y los 3.734 pesos por unidad.



Fuente: xStation5.

_____________

👉