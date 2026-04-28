Dólar Hoy Colombia: salta a 3.650 en medio de choque Petro–Banco Central y escalada en Ormuz

El dólar hoy en Colombia abre en 3.650,97 pesos colombianos, registrando un salto de 2,77% frente a los 3.552,73 de la jornada anterior, en uno de los movimientos más bruscos de las últimas semanas. Este repunte rompe el rango lateral observado recientemente y refleja un cambio inmediato en el sentimiento del mercado, donde la aversión al riesgo vuelve a dominar el comportamiento de los activos emergentes. El peso colombiano venía beneficiándose de flujos hacia economías emergentes ante expectativas de distensión en Medio Oriente, pero ese escenario se ha revertido rápidamente, generando salidas de capital y un ajuste agresivo en el tipo de cambio.

Negociaciones entre EE. UU. e Irán se traban y el conflicto vuelve a escalar

El principal catalizador del movimiento proviene de un deterioro en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que habían mostrado señales de avance en días previos. La situación cambió luego de que la administración estadounidense considerara insuficiente la propuesta iraní para destrabar el conflicto, especialmente por dejar el tema nuclear fuera de las primeras etapas de negociación. A esto se suma que Irán ha endurecido su postura diplomática, mientras su canciller Abbas Araghchi ha priorizado contactos con aliados como Rusia y ha evitado retomar conversaciones directas en Pakistán, lo que ha sido interpretado por el mercado como una señal de estancamiento en el proceso.

En paralelo, el conflicto ha vuelto a trasladarse al terreno operativo en el estrecho de Ormuz donde Estados Unidos intensificó su presión naval interceptando embarcaciones iraníes, lo que llevó a Teherán a acusar a Washington de piratería y elevar el tono del conflicto. El mercado empieza a internalizar que la tregua vigente es frágil. La reapertura completa de Ormuz sigue condicionada a un acuerdo más amplio que hoy parece lejano, lo que mantiene el riesgo de interrupciones en el flujo energético global y refuerza la incertidumbre.

Datos de EE. UU. refuerzan al dólar

La publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board, que alcanzó 92,8 puntos en abril frente a un esperado de 89, aporta un respaldo adicional a la moneda estadounidense, consolidando la percepción de resiliencia económica en Estados Unidos. Este dato es particularmente relevante porque refuerza el rol del consumo como principal motor de la economía estadounidense. Un consumidor más confiado sugiere que la actividad podría mantenerse sólida en el corto plazo, lo que reduce la probabilidad de recortes agresivos en las tasas por parte de la Reserva Federal. El resultado genera un doble efecto sobre el dólar donde fortalece las expectativas de tasas elevadas por más tiempo, lo que incrementa el atractivo relativo de los activos en dólares y amplifica el impacto del shock geopolítico, ya que el dólar actúa como activo refugio y también como moneda respaldada por fundamentos macro sólidos. Este cruce de factores explica la magnitud del movimiento observado en el tipo de cambio.

Remesas en máximos históricos

En el frente local, las remesas continúan consolidándose como uno de los pilares de entrada de divisas en Colombia donde en marzo de 2026 alcanzaron un récord mensual de 1.225,69 millones de dólares, mientras que en el primer trimestre sumaron 3.346 millones, lo que representa un crecimiento anual de 6,9% y un aumento de casi 87% frente a 2020. Este flujo ya supera ampliamente a la inversión extranjera directa, que en el mismo periodo se ubicó en 2.129 millones de dólares.

En términos relativos, las remesas equivalen a 1,57 veces la IED, lo que evidencia un cambio estructural en la composición de ingresos externos del país. El impacto es positivo, ya que estos recursos sostienen el consumo de los hogares y contribuyen a estabilizar la cuenta corriente. No obstante, el trasfondo es más complejo. La advertencia es que esta tendencia refleja una dependencia creciente de ingresos que no están ligados a la productividad interna, lo que introduce vulnerabilidades a mediano plazo.

El fenómeno está estrechamente vinculado a la migración reciente, con más de 1,3 millones de colombianos que han salido del país en los últimos años. Esto implica que el flujo de remesas podría volverse altamente sensible a las condiciones económicas de Estados Unidos y Europa, generando un riesgo adicional en escenarios de desaceleración global.

Tasas, política y riesgo interno

El mercado empieza a exigir mayor prima de riesgo por Colombia, especialmente ante la expectativa de un nuevo aumento de tasas por parte del Banco de la República. Las encuestas del propio emisor apuntan a que la tasa de intervención podría pasar de 11,25% a 11,75% en la reunión del 30 de abril, lo que implicaría un tercer ajuste consecutivo, aunque de menor magnitud frente a los incrementos previos de 100 puntos básicos.

La inflación sigue mostrando resistencia a converger hacia la meta del 3%, en parte por factores estructurales como el aumento del salario mínimo cercano al 23% para 2026 y un déficit fiscal que superó el 3,5% del PIB, lo que ha deteriorado la percepción de sostenibilidad de las cuentas públicas. Este escenario obliga al Banco Central, liderado por Leonardo Villar, a mantener una postura restrictiva para evitar un desanclaje de expectativas inflacionarias, aun cuando el costo en términos de crecimiento sea evidente. El problema es que este endurecimiento monetario no está siendo interpretado de forma lineal por el mercado.

En condiciones normales, tasas más altas fortalecen la moneda al atraer capitales, pero en el caso colombiano ese efecto se diluye por el componente político. Las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República han elevado la incertidumbre institucional, especialmente tras cuestionamientos reiterados a la independencia del emisor y la posibilidad de medidas contracíclicas como nuevos aumentos del salario mínimo. Este ruido introduce dudas sobre la coherencia de la política económica, lo que reduce la efectividad del canal de tasas como soporte del peso colombiano.

A esto se suma un entorno político cada vez más complejo en la antesala de las elecciones presidenciales. Las recientes declaraciones del presidente Petro, vinculando atentados en el Cauca con posibles intentos de sabotaje electoral, elevan la percepción de riesgo interno en un momento donde los inversionistas globales ya están en modo defensivo. Cuando el contexto externo se deteriora, estos factores domésticos dejan de ser ruido marginal y pasan a amplificar los movimientos del tipo de cambio, lo que explica por qué el dólar reacciona con mayor intensidad en Colombia frente a shocks globales.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCOP en M15 muestra un giro bajista claro tras completar un tramo impulsivo alcista que llevó al activo desde la zona de 3560 hasta máximos cercanos a 3670. En esa área, el precio encontró una fuerte resistencia, evidenciada por velas con mechas superiores y posterior cambio en la estructura, pasando de máximos crecientes a una secuencia de máximos descendentes. La ruptura del canal alcista aceleró la caída, con velas bajistas de cuerpo amplio que reflejan dominio vendedor en el corto plazo.

En el escenario actual, el precio continúa corrigiendo hacia la zona de 3612, acercándose a niveles donde podría aparecer soporte intermedio. El RSI ha salido de sobrecompra y se dirige hacia niveles medios-bajos, mientras el MACD gira con fuerza a la baja, confirmando pérdida de momentum alcista. Mientras no se recupere la zona de 3659–3670, el sesgo se mantiene bajista, con riesgo de extensión hacia 3590–3560; un rebote técnico desde niveles actuales podría darse, pero por ahora sería correctivo dentro de la nueva estructura descendente.