Dólar Hoy Colombia: sube ante incertidumbre política y tensiones fiscales

La caída del petróleo y la tensión geopolítica también presionan al peso colombiano.

La posible transferencia de COP 25 billones a Colpensiones aumenta la preocupación fiscal.

El dólar en Colombia sube 1% hasta COP 3.734, impulsado principalmente por factores internos.

Dólar en Colombia avanza pese a estabilidad del DXY

El dólar en Colombia sube 1% este jueves hasta COP 3.734, después de haber abierto la sesión en COP 3.712. El movimiento refleja una mayor presión sobre el peso colombiano, en un contexto donde los factores internos parecen pesar más que el entorno internacional.

Mientras tanto, el Índice del Dólar (USDIDX) cotiza en 97,715 puntos, con una leve subida de apenas 0,01%, mostrando estabilidad en el frente global.

El dólar continúa marcado por cierta volatilidad mientras los mercados financieros descuentan casi de forma unánime que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios en su próxima reunión.

Los futuros de tasas de la Fed valoran una probabilidad implícita del 98% de que el banco central mantenga los tipos sin cambios el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Aranceles

La incertidumbre también se mantiene en torno a cómo reaccionará el presidente Donald Trump tras la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que anuló sus aranceles de emergencia.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el miércoles que el tipo arancelario para algunos países aumentará a 15% o más, desde el 10% impuesto recientemente. No se mencionaron socios comerciales específicos ni se entregaron mayores detalles.

Este escenario mantiene cierta cautela en los mercados emergentes, incluyendo Colombia.

Petróleo cae por récord de inventarios en EE.UU.

El mercado energético añade presión adicional sobre el peso colombiano.

Los precios del crudo retroceden este jueves tras conocerse que los inventarios de petróleo en Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel en tres años:

Brent : cae 1,57%



WTI : retrocede 1,89%



Según la Administración de Información Energética (EIA), los inventarios aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, la mayor alza en tres años.

Dado que Colombia es un país exportador de crudo, la caída del petróleo suele traducirse en una depreciación del tipo de cambio, aumentando la presión alcista sobre el dólar en Colombia.

Tercera ronda de conversaciones EE.UU.-Irán

Hoy se celebra en Ginebra la tercera ronda de conversaciones nucleares entre enviados de Donald Trump y el canciller iraní Abbas Araghchi.

Mientras Washington refuerza su presencia militar y Trump advierte sobre "cosas malas" si no hay acuerdo, Teherán sostiene que un pacto está "al alcance".

El presidente Trump dio a Irán un plazo del 1 al 6 de marzo para alcanzar un acuerdo sobre sus actividades atómicas, amenazando con ataques militares en caso contrario.

La situación mantiene elevada la prima de riesgo sobre el petróleo, dada la relevancia de Irán dentro de la OPEP y la fragilidad del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

Traslado de COP 25 billones a Colpensiones

El principal factor de presión sobre el peso colombiano proviene del frente interno.

El gobierno prepara un decreto para trasladar hasta COP 25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La medida busca aliviar la falta de liquidez del Ejecutivo en un contexto donde:

El déficit fiscal roza el 7% del PIB.



La deuda pública se acerca al 65%.



Este movimiento genera preocupación entre los inversionistas por su impacto en la estabilidad del sistema financiero y en la sostenibilidad fiscal del país.

Próximo catalizador

El mercado estará atento mañana 27 de febrero a la publicación de la tasa de desempleo de enero en Colombia, que se dará a conocer a las 12:00 PM (GMT-3).

Un dato más débil de lo esperado podría incrementar la presión sobre la moneda local, mientras que una sorpresa positiva podría ofrecer cierto respiro al peso.

Análisis Técnico USDCOP

En el gráfico de una hora (H1), el par USD/COP exhibe una incipiente estructura de recuperación tras la profunda corrección que arrastró la cotización desde los máximos de diciembre (3.887) hasta el soporte estructural de 3.633, nivel que ha funcionado como un piso sólido para impulsar el actual rebote técnico. Cotizando actualmente en torno a los 3.761, el precio ha logrado posicionarse estratégicamente por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 períodos, perfilando tres posibles escenarios de cara a la próxima resistencia clave de 3.800.

El primer escenario contempla un movimiento de retroceso hacia la zona de los 3.729, de encontrar apoyo en este nivel, se confirmaría la nueva tendencia y la ruptura efectiva del rango lateral mantenido durante enero y febrero. Por el contrario, el segundo escenario advierte que, si el activo reingresa con fuerza a dicho rango, estaríamos ante una falsa ruptura que habilitaría un descenso de retorno hacia la base de los 3.633. Finalmente, el tercer escenario proyecta una extensión directa del impulso alcista actual, donde será crucial monitorear la evolución del volumen para validar la consistencia del momentum comprador en su afán de llegar al nivel de los 3.800.

Fuente: xStation5

