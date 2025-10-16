Dólar hoy: El dólar cede frente al peso mexicano ante expectativas externas y optimismo comercial bilateral

El dólar en México retrocede un 0,3% intradía, cotizando cerca de 18.40 pesos, tras alcanzar un máximo de 18.47 y tocar un mínimo en 18.35 durante la jornada.

Sin datos económicos relevantes en el calendario local esta semana, el movimiento del tipo de cambio responde principalmente a factores internacionales, entre ellos:

El deterioro de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China ,

El cierre parcial del gobierno estadounidense , que ya entra en su tercera semana , y

El aumento en las apuestas del mercado por nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Estas condiciones han debilitado al dólar a nivel global, impulsando a las monedas emergentes, especialmente al peso mexicano, que continúa mostrando resiliencia relativa frente a sus pares latinoamericanos.

Avances en el frente comercial México–EE. UU.

En el plano regional, los mercados siguen de cerca las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre el futuro de los aranceles a ciertas exportaciones dentro del marco del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó confianza en alcanzar un acuerdo antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Trump, señalando que solo restan siete de 50 inconformidades pendientes.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará en los próximos días a Washington para continuar las conversaciones, mientras ambos gobiernos buscan mantener el trato preferencial dentro del T-MEC, especialmente para el sector automotor y de vehículos pesados.

La posibilidad de evitar nuevas tarifas y preservar el marco comercial vigente genera alivio en el mercado cambiario, respaldando el apetito por activos mexicanos.

Análisis técnico del tipo de cambio

Desde el punto de vista técnico, el USDMXN encontró presión vendedora tras intentar superar la resistencia de 18.44, ubicada cerca de las medias móviles de 50 y 200 periodos, que continúan actuando como barreras clave para el avance del cruce.

El soporte inmediato se mantiene en 18.35, nivel que ha servido como base sólida en las últimas sesiones.

Mientras el tipo de cambio no logre consolidarse por encima de 18.44, el sesgo de corto plazo seguirá bajista, con potencial de reanudación de la caída hacia los 18.25, especialmente si se consolida un entorno externo favorable para las monedas emergentes.

Una ruptura sostenida por debajo de 18.30 podría confirmar un nuevo impulso a la baja, mientras que un cierre diario por encima de 18.50 reactivaría un movimiento de corrección más amplio.

Fuente: xStation5.