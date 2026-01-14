Dólar hoy: el Peso Mexicano alcanza mínimo de 18 meses y se mantiene resiliente ante la cautela de la Fed

El peso mexicano ha mostrado una notable estabilidad en la jornada de hoy, cotizando en la zona de los 17.80 unidades por dólar. Esta firmeza ocurre en un día marcado por la ausencia de datos económicos en México, lo que ha dejado el protagonismo a los indicadores de Estados Unidos y al sentimiento del mercado global. Los inversores continúan evaluando la magnitud de los recortes de tasas que la Reserva Federal (Fed) podría implementar este año. Aunque los datos recientes de inflación al productor (PPI) y al consumidor (CPI) en EE. UU. no superaron las expectativas, el mercado percibe que la Fed aún tiene espacio para ajustar su política monetaria, lo que ha limitado el avance del billete verde frente a la moneda mexicana.

Riesgos externos y factores domésticos

A pesar de la calma actual, el entorno externo presenta retos significativos. Donald Trump ha calificado recientemente al T-MEC como "irrelevante", lo que ha encendido las alarmas sobre la renegociación del tratado prevista para este año. Especialistas advierten que las presiones arancelarias y las tensiones comerciales entre Washington y sus socios podrían convertirse en el principal foco de volatilidad para el peso en 2026. Mientras tanto, en el ámbito doméstico, Banxico mantiene una postura de prudencia; tras el recorte de tasas a 7.00% en diciembre, las minutas subrayaron que futuros movimientos dependerán estrictamente de la evolución de la inflación subyacente, lo que ha ayudado a anclar las expectativas del mercado.

Análisis Técnico: El Peso en niveles clave

Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN se encuentra testeando sus niveles más fuertes desde julio de 2024, operando cerca del soporte psicológico de los 17.80 pesos por dólar. En M30, USDMXN mantiene un sesgo bajista en el muy corto plazo, con el precio cerca de 17,82 y operando por debajo de sus referencias de tendencia, ya que la SMA 50 ronda 17,83 y la SMA 200 se ubica cerca de 17,92, lo que sugiere que los rebotes siguen siendo limitados.

Tras la caída que llevó al par hacia 17,74–17,75, el movimiento posterior luce como una consolidación en la parte baja del rango, con un soporte clave en 17,74–17,75 y una primera resistencia en 17,87–17,88, mientras que una recuperación más significativa requeriría superar 17,92 y luego el área de 18,03–18,04 donde se han visto rechazos previos; el RSI alrededor de 49 refuerza la lectura de neutralidad táctica, consistente con un mercado que necesita una ruptura clara por arriba o por abajo de esos niveles para definir el próximo tramo.

