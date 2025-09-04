Dólar hoy: el peso mexicano contrae tras débiles datos de inversión y expectativas sobre la Fed

Peso mexicano inicia con ligera depreciación

El peso mexicano abrió la sesión de este jueves con ligera depreciación frente al dólar, que se ubica en 18.73 pesos, con un avance intradía del 0,2%, tras marcar un máximo de 18.79 y un mínimo de 18.72.

El movimiento estuvo acompañado por la publicación de cifras débiles de inversión en México y de datos laborales flojos en Estados Unidos, que reavivan la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Inversión en México: caída prolongada de la FBCF

En México, la formación bruta de capital fijo (FBCF) cayó 6,4% interanual en junio, hilando diez meses consecutivos de contracciones.

Este indicador mide la inversión en activos productivos como maquinaria, equipo y construcción, y es clave porque refleja la capacidad futura de crecimiento de la economía.

Una FBCF débil limita el potencial productivo, la generación de empleo y la competitividad del país.

En el desglose:

–15,8% en equipo de transporte importado

–14,2% en bienes nacionales

–24% en inversión pública

Parcialmente compensados por un +12% en construcción residencial

Datos laborales en Estados Unidos y expectativas de la Fed

En Estados Unidos, los inversionistas digieren una serie de reportes que confirman la desaceleración del mercado laboral.

El informe de ADP mostró la creación de solo 54.000 empleos privados en agosto , por debajo de lo esperado.

Las vacantes cayeron a mínimos de casi un año .

Las solicitudes de subsidio por desempleo repuntaron.

Estos datos aumentan la probabilidad de que la Reserva Federal ejecute un recorte de 25 puntos base en su próxima reunión.

Los mercados permanecen atentos al informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes para confirmar la dirección de la política monetaria.

Análisis técnico del dólar en México

El par se mantiene en una tendencia alcista intradía, apoyado por la media móvil de 200 periodos en torno a 18.72. La zona de 18.80 actúa como resistencia inmediata, y una ruptura sostenida abriría camino hacia 18.84. En contraste, un retroceso podría encontrar soporte en 18.68 y posteriormente en 18.61. El RSI en 42 indica que, pese al rebote, el mercado aún no muestra condiciones de sobrecompra.

Fuente: xStation5.

