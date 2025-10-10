Dólar hoy: el peso mexicano se debilita tras nuevas tensiones entre EE.UU. y China

- El dólar avanza 0.8% frente al peso mexicano, con un rango intradía entre 18.36 y 18.58.
- El dólar avanza 0.8% frente al peso mexicano, con un rango intradía entre 18.36 y 18.58.
- La fortaleza del dólar se atribuye a la aversión al riesgo y a la prolongación del cierre parcial del gobierno estadounidense.
- El análisis técnico muestra una ruptura alcista del nivel de 18.50, con objetivos en 18.66 y 18.87.
El peso mexicano inició la jornada con pérdidas frente al dólar estadounidense, que avanza alrededor de 0.8% y alcanza niveles de 18.58 pesos por unidad. El movimiento responde a un aumento en la aversión al riesgo luego de que el presidente de Estados Unidos descartara una próxima reunión con su homólogo chino y reafirmara su intención de elevar los aranceles a las importaciones provenientes de China.
Estas declaraciones reavivaron el temor a una nueva escalada comercial, presionando a las divisas emergentes y fortaleciendo al dólar como activo refugio. A ello se suma la prolongación del cierre parcial del gobierno estadounidense, situación que podría retrasar la publicación de datos clave como el Índice de Precios al Consumidor (CPI) y las cifras laborales, ambos indicadores fundamentales para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Expectativas de política monetaria: la Fed en el centro de atención
Actualmente, los mercados financieros descuentan una probabilidad del 95% de un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión de la Fed, mientras que las expectativas para diciembre se moderan al 80%. La posible reducción de tasas busca contrarrestar el impacto de la desaceleración económica y las tensiones comerciales, aunque el cierre parcial del gobierno introduce incertidumbre adicional sobre la disponibilidad y confiabilidad de los próximos datos macroeconómicos. En este contexto, los operadores mantienen una postura cautelosa, ajustando sus posiciones de cara a los próximos comunicados de la Reserva Federal.
Situación local: el tipo de cambio se mueve por factores externos
En México, no se publicaron indicadores económicos relevantes este viernes, por lo que el tipo de cambio responde principalmente a factores externos. El desempeño del peso mexicano sigue atado a los flujos de capital y a la percepción global del riesgo. La estabilidad de corto plazo dependerá de cómo evolucionen las tensiones entre Estados Unidos y China, así como del ritmo de normalización de la actividad económica estadounidense.
En el gráfico de USDMXN, el tipo de cambio rompe al alza la resistencia de 18.50, consolidándose por encima del promedio móvil de 200 periodos. El impulso alcista se originó desde la zona de soporte en 18.29–18.31, donde se observó un patrón de doble suelo antes del repunte. El RSI se mantiene en torno a 68, sugiriendo un sesgo alcista aún sin señales de sobrecompra, mientras que el ADX confirma una tendencia en fortalecimiento. De mantenerse el impulso, los próximos objetivos se ubican en 18.66 y 18.87, mientras que 18.49 pasa a fungir como primer soporte inmediato.Fuente: xStation5.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.