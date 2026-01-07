Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene en rango con foco en Fed, Banxico y geopolítica

-
El dólar en México retrocede cerca de 0,22% y opera dentro de 17,80–17,90 pesos, en una jornada con sesgo moderadamente favorable al peso mexicano y dominada por el ajuste del dólar global.
La atención local se traslada a inflación de diciembre (mañana) y a las minutas de Banxico, con el consenso de la Encuesta Citi de Expectativas apuntando a una tasa en 7,0% por varios meses y recortes recién en mayo.
En lo técnico, USDMXN sostiene una estructura lateral con soporte en 17,85–17,88 y resistencias en 17,99–18,03; quiebres bajo 17,85 o sobre 18,03–18,05 definirían el próximo tramo.
El dólar en México retrocede cerca de 0,22% en la sesión y se mantiene operando dentro del rango de 17,80–17,90 pesos, en una jornada marcada por un sesgo moderadamente favorable al peso. El movimiento no responde a factores locales inmediatos, sino más bien a un ajuste del dólar a nivel global, en un contexto donde el mercado continúa reevaluando el ritmo de desaceleración de la economía estadounidense y sus implicancias para la política monetaria de la Reserva Federal.
Agenda vacía hoy, pero foco en inflación y minutas de Banxico
En el frente interno, la agenda está prácticamente vacía hoy, pero la atención ya se desplaza hacia los datos de inflación de diciembre, que se conocerán mañana, y a la publicación de las minutas de la última reunión de Banxico. Según la Encuesta Citi de Expectativas, el consenso anticipa que el banco central mantendría la tasa en 7,0% durante los primeros meses de 2026 y recién retomaría los recortes en mayo, en un escenario de inflación aún elevada, con la proyección para 2026 ajustándose al alza hasta 4,0%. Esta expectativa de cautela monetaria actúa como ancla para el tipo de cambio, limitando movimientos más bruscos.
ADP bajo lo esperado y semana clave
En el plano externo, el dólar se ve presionado por señales adicionales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense. El informe ADP mostró un aumento de 41 mil empleos privados en diciembre, por debajo de las 47 mil esperadas, reforzando la narrativa de una desaceleración gradual que mantiene vivas las apuestas por recortes de tasas de la Fed durante este año. El foco ahora está puesto en el dato de JOLTS y, especialmente, en el reporte de nonfarm payrolls del viernes, que podría redefinir el tono del dólar en el corto plazo.
Más incertidumbre, pero sin vuelo masivo hacia refugio
A este telón de fondo se suma un aumento de la incertidumbre geopolítica. Las acciones de Estados Unidos en Venezuela, las renovadas amenazas de intervención sobre Groenlandia y el deterioro de las relaciones entre China y Japón han elevado la prima de riesgo global. Sin embargo, hasta ahora, estos factores no han gatillado un flujo masivo hacia refugio, lo que explica por qué el peso mexicano logra mantenerse relativamente estable frente al billete verde.
Análisis técnico del dólar en México
Desde el punto de vista técnico, USDMXN continúa respetando una estructura lateral. La zona de 17,85–17,88 ha funcionado como soporte relevante en reiteradas ocasiones, mientras que por arriba las resistencias inmediatas se ubican en 17,99–18,03, niveles que han contenido los intentos de rebote. Mientras el precio permanezca dentro de este rango, el sesgo seguirá siendo de consolidación; una ruptura sostenida por debajo de 17,85 abriría espacio para una corrección más profunda, mientras que un quiebre claro sobre 18,03–18,05 devolvería impulso alcista de corto plazo.
Fuente: xStation5.
