Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene ligeramente estable mientras la atención gira a Jackson Hole y negociaciones por Ucrania

El peso mexicano opera con movimientos acotados este martes, con el dólar retrocediendo 0,2% intradía y cotizando en un rango entre 18.77 y 18.86. La falta de catalizadores locales mantiene al tipo de cambio bajo la influencia de factores externos, en particular la política internacional y las expectativas sobre la Reserva Federal de Estados Unidos.

Factores geopolíticos: negociaciones por Ucrania

En el plano geopolítico, los mercados siguen de cerca la cumbre entre el presidente Donald Trump y líderes europeos, que busca diseñar un esquema de garantías de seguridad para Ucrania.

El mandatario norteamericano adelantó que se realizarán encuentros posteriores con Rusia y Ucrania, en los que él mismo participará. Por su parte, el presidente Volodímir Zelensky confirmó que Kiev ha propuesto la compra de armamento estadounidense por alrededor de 90 mil millones de dólares, con un acuerdo preliminar que podría definirse en los próximos diez días.

Política monetaria: Jackson Hole en el centro de la atención

En paralelo, el foco monetario global se dirige al simposio de Jackson Hole, que se celebrará hacia el final de la semana. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso clave sobre las perspectivas de crecimiento e inflación, así como la hoja de ruta de la política monetaria de cara al otoño boreal.

Actualmente, el mercado descuenta mayoritariamente un recorte de 25 puntos base en septiembre, aunque persisten dudas sobre la magnitud del ajuste en función de los próximos datos económicos.

El precio del dólar hoy: peso mexicano

El par USD MXN se sostiene sobre la línea de tendencia alcista iniciada la semana pasada, con soporte inmediato en 18.73, nivel validado varias veces en la sesión. La resistencia más cercana se ubica en 18.86, que actuó como techo en las últimas horas; un quiebre al alza abriría espacio hacia 18.95. Por el contrario, una ruptura del soporte de 18.73 podría llevar el precio hacia 18.65, donde se concentra la media móvil de 200 periodos en gráficos de 15 minutos. El RSI en torno a 48 indica un mercado neutral, con espacio para definir dirección en las próximas sesiones.

