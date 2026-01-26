Leer más
10:41 · 26 de enero de 2026

Dólar hoy en Chile: ¿Rumbo a los 860? La debilidad del dólar global y el cobre impulsan al peso chileno.

Ignacio Mieres
·

Analista de Mercados

La bandera de Chile
Conclusiones clave
-
-
Conclusiones clave

  • El dólar en Chile inicia a la baja en un contexto de debilitamiento generalizado del dólar estadounidense frente a las principales monedas, con protagonismo del yen.

  • El mercado incorpora la percepción de posibles intervenciones coordinadas para moderar la fortaleza del dólar, con referencias a un escenario tipo acuerdo Plaza 2.0.

  • La mayor incertidumbre política en Estados Unidos y el repunte del cobre favorecen a las monedas emergentes y sostienen un sesgo constructivo para el peso chileno, con espacio para mirar hacia $860 por dólar.

El dólar en Chile inicia la jornada a la baja, en un contexto internacional marcado por un debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense frente a las principales monedas. Este movimiento se explica, en particular, por la apreciación del yen y por la creciente percepción de que podrían producirse intervenciones coordinadas para moderar la fortaleza del dólar, en línea con referencias del mercado a un escenario similar a un acuerdo Plaza 2.0 orientado a propiciar un dólar más débil.

A ello se suma un aumento de la incertidumbre política en Estados Unidos, ante el incremento en la probabilidad de un cierre del gobierno federal, luego de que el Partido Demócrata señalara que no respaldará un paquete de financiamiento sin modificaciones en disposiciones vinculadas a seguridad nacional, en un escenario además influido por la continuidad de protestas en el país.

Monedas emergentes y cobre fortalecen al peso chileno

Este entorno ha favorecido el desempeño de las monedas emergentes y, en el plano local, el peso chileno encuentra apoyo adicional en el repunte de los precios del cobre. En conjunto, estos factores mantienen un sesgo constructivo para el peso chileno y sostienen perspectivas favorables para su desempeño de corto plazo.

Si estos catalizadores externos e internos se mantienen, el mercado podría seguir observando espacio para que el peso chileno continúe ganando terreno, con posibilidad de extenderse a un nivel de 860 pesos por dólar.

Dolar en chileFuente: xStation5.

___________

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

