Dólar Hoy en Chile: salta a $900 por nuevas tensiones en Medio Oriente y presión del petróleo

El dólar en Chile inicia la jornada de este 28 de abril con un movimiento alcista relevante, ubicándose en torno a los $898-$900 en las primeras operaciones, en línea con un deterioro del sentimiento global. La divisa estadounidense retoma fuerza luego de varios días de relativa estabilidad, impulsada por un aumento de la aversión al riesgo y una recomposición hacia activos refugio.

Este avance se produce tras una semana marcada por alta volatilidad, donde el tipo de cambio osciló entre los $885 y los $900 dependiendo de los avances, o retrocesos, en el frente geopolítico. La actual subida refleja un cambio de tono del mercado, que vuelve a incorporar escenarios de mayor incertidumbre en el corto plazo. En ausencia de datos económicos locales relevantes en la apertura, el tipo de cambio vuelve a responder casi exclusivamente a factores externos, consolidando un patrón donde el dólar en Chile actúa como un reflejo directo de la dinámica global.

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Tasa de interés en Chile. Fuente: xStation

Retroceso en negociaciones reaviva tensiones geopolíticas

El principal catalizador de la jornada es el deterioro del escenario geopolítico, luego de señales que apuntan a un estancamiento, e incluso retroceso, en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El mercado reaccionó negativamente a la información de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní no retomaría contactos en Pakistán, lo que fue interpretado como una señal de enfriamiento en el proceso diplomático. A esto se suma una respuesta considerada insuficiente por parte de Estados Unidos frente al plan presentado por Irán en días previos, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de una solución en el corto plazo. Este cambio es relevante, ya que rompe con el optimismo que había dominado la sesión anterior tras la propuesta de negociación en tres etapas.

Como resultado, el mercado vuelve a incorporar una prima de riesgo geopolítico más elevada, impulsando al dólar como activo refugio y generando presión sobre monedas emergentes, incluido el peso chileno.

Petróleo al alza y cobre en corrección

En los mercados de materias primas, la jornada está marcada por un movimiento divergente que impacta directamente al tipo de cambio en Chile. Por un lado, el petróleo vuelve a repuntar en medio del deterioro geopolítico, con el Brent cotizando en torno a los US$112 por barril, acumulando avances relevantes en abril impulsados por el riesgo sobre el suministro global. Este nivel refleja cómo el mercado sigue incorporando una prima de riesgo ante eventuales disrupciones en el estrecho de Ormuz. El alza del crudo vuelve a instalar presiones inflacionarias a nivel global, especialmente considerando que en abril el petróleo ya acumula un incremento cercano al 13% respecto a marzo, lo que refuerza la expectativa de una Reserva Federal más cauta y reduce el margen para recortes de tasas en el corto plazo.

En paralelo, el cobre muestra una corrección en la apertura, cotizando en torno a los US$5,95–6,00 por libra, tras haber alcanzado máximos recientes sobre los US$6,10. Este retroceso responde a una toma de utilidades en un entorno donde el aumento de la incertidumbre global comienza a afectar las expectativas de demanda, particularmente ante el impacto que los mayores costos energéticos podrían tener sobre la actividad industrial.

Este doble efecto, energía al alza y cobre en corrección, genera un escenario especialmente desafiante para el peso chileno, en donde el petróleo presiona al alza la inflación global y fortalece al dólar y, adicionalmente, el cobre pierde tracción como soporte para la moneda local dando como resultado un tipo de cambio más sensible a impactos externos, con un sesgo alcista reforzado por factores tanto financieros como reales.

Banco Central en el foco por decisión de tasas

A nivel local, la atención del mercado estará completamente centrada en la decisión de tasas del Banco Central de Chile, en una jornada que podría añadir volatilidad adicional al tipo de cambio. Actualmente, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubica en 4,5%, nivel que ha sido mantenido por el Consejo en las últimas reuniones en un contexto de alta incertidumbre externa.

El consenso del mercado apunta nuevamente a una mantención en 4,5%, en línea con la recomendación reciente del Grupo de Política Monetaria, que ha llamado a la prudencia ante el shock externo generado por el alza del petróleo y sus efectos sobre la inflación. En este escenario, el Banco Central ha adoptado una estrategia de evaluación, dejando abierta la trayectoria futura de tasas dependiendo del desarrollo de los acontecimientos globales. El propio Banco Central ha advertido que el conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de los combustibles podrían llevar la inflación hacia niveles cercanos al 4% en el corto plazo, alejándose transitoriamente de la meta del 3%, limitando así el espacio para recortes de tasas y reforzando un sesgo más cauteloso en la política monetaria. Cualquier señal de mayor preocupación inflacionaria podría fortalecer aún más al dólar en el corto plazo, mientras que un tono más balanceado podría contener parte de la presión alcista observada en el tipo de cambio.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 continúa mostrando una estructura alcista de corto plazo, con máximos y mínimos crecientes tras el rebote previo desde la zona de 880. En las últimas sesiones, el activo logró romper la resistencia de 892.5 y extendió el movimiento hacia la zona de 900, donde aparecen velas con mechas superiores que evidencian toma de ganancias y cierta presión vendedora. Aun así, el precio se mantiene por encima de la media móvil, lo que respalda la continuidad del sesgo alcista mientras no se pierdan niveles clave.

En el corto plazo, el precio se consolida justo por debajo de 900, con velas de menor rango que sugieren pausa tras el impulso. El RSI se mantiene en zona cercana a sobrecompra, mientras el MACD sigue positivo, aunque sin una aceleración clara, lo que apunta a una posible lateralización antes de un nuevo movimiento. Un quiebre sostenido por encima de 900 podría habilitar extensión hacia 905, mientras que un rechazo más marcado podría llevar a un retroceso hacia 892.5 como primer soporte relevante.