Dólar Hoy en Chile: se mantiene sobre $905 tras débil PIB en EE.UU. y señales inflacionarias que sostienen a la Fed

El dólar en Chile inicia la jornada de este 30 de abril estable en torno a los $903-$905, manteniéndose en la parte alta del rango reciente luego de la fuerte presión alcista observada en días previos. La cotización refleja un mercado que, si bien muestra menor impulso, sigue respaldado por un contexto externo exigente y por un dólar global firme..

Crecimiento en EE.UU decepciona, pero inflación mantiene presión sobre la Fed

Uno de los principales catalizadores de la jornada proviene desde Estados Unidos, donde los datos entregan señales mixtas que el mercado está procesando con cautela. El PIB del primer trimestre creció 2,0%, por debajo del 2,2% esperado, lo que confirma una desaceleración respecto al fuerte rebote anterior, aunque sin evidenciar un deterioro abrupto de la actividad.

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Fuente: Trading Economics, desde datos de la Oficina de Análisis Económicos de EE.UU.

El PCE subyacente,se ubicó en 3,2% anual, en línea con lo esperado pero por encima del registro previo (3,0%), mientras que en términos mensuales avanzó 0,3%, consolidando una trayectoria que sigue lejos del objetivo del 2%. Este escenario refuerza el mensaje entregado ayer por la Fed, que decidió mantener las tasas en 3,75%, pero con un tono más restrictivo. La combinación de crecimiento moderado e inflación persistente fortalece la idea de tasas altas por más tiempo, lo que sigue entregando soporte estructural al dólar global.

Actividad chilena se debilita mientras el consumo pierde impulso

En el plano local, los datos conocidos esta mañana muestran un deterioro en la actividad productiva que contrasta con la resiliencia del consumo. La producción de cobre registró una caída anual de -9,0% en marzo, profundizando el retroceso desde el -4,8% previo, lo que evidencia las dificultades estructurales que enfrenta el principal sector exportador del país.

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Fuente: Trading Economics desde datos del INE

A esto se suma una contracción en la producción manufacturera de -4,5% anual, muy por debajo del -1,0% esperado, lo que refuerza la señal de debilidad en el sector industrial. Este dato es especialmente relevante, ya que sugiere que el impacto del contexto global, energía, costos y demanda, ya comienza a reflejarse en la actividad interna.

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Fuente: xStation

Por su parte, las ventas minoristas crecieron 4,6% anual, moderándose desde el 5,4% previo, lo que indica que el consumo sigue siendo un soporte para la economía, pero con señales de desaceleración. En conjunto, estos datos configuran un escenario donde la economía chilena pierde dinamismo, pero sin colapsar, lo que limita el margen de acción del Banco Central.

Fuente: Trading Economics desde datos del INE

Cobre sube, pero no logra contrarrestar la presión externa

En el mercado de materias primas, el cobre avanza cerca de 0,6% en la apertura, apoyado por señales de mayor dinamismo en la actividad manufacturera en China y por fundamentos estructurales de demanda vinculados a la electrificación.Este repunte se produce en un contexto donde el metal ha mostrado resiliencia pese a la volatilidad global, consolidándose en niveles elevados cercanos a los US$6 por libra, lo que continúa entregando soporte al peso chileno en el margen.Sin embargo, el impacto del cobre en la jornada es limitado frente a la fortaleza del dólar global. El mercado sigue priorizando factores financieros, tasas en EE.UU., inflación y geopolítica, por sobre los fundamentos del commodity, lo que reduce su capacidad de presionar a la baja el tipo de cambio en el corto plazo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

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Fuente: xStation

El USDCLP en M15 mantiene una estructura alcista de corto plazo tras el impulso desde la zona de 888, donde se generó un cambio de momentum apoyado por expansión de volatilidad (Bollinger) y ruptura de la media. Desde ahí, el precio desarrolla una secuencia de máximos y mínimos crecientes respetando una directriz alcista (línea punteada), aunque actualmente se encuentra en fase correctiva tras reaccionar en la zona de oferta de 905–906, que coincide además con compresión previa y cercanía a la banda superior. La corrección ha llevado al precio nuevamente hacia el soporte dinámico (media y directriz), con un testeo de la zona de 902–903, donde el mercado intenta estabilizarse, lo que sugiere una estructura de continuación más que un quiebre, siempre que este nivel se mantenga.

El RSI muestra rechazo repetido cerca de 70 y ahora desciende sin entrar en sobreventa, lo que es consistente con una corrección saludable dentro de tendencia alcista, mientras que el MACD pierde pendiente positiva y entra en fase de desaceleración, reforzando el escenario de pullback. Técnicamente, el nivel inmediato es 902 que si se sostiene, el precio podría intentar un nuevo ataque a 905 y eventualmente a la zona superior en torno a 915, donde se ubica la siguiente resistencia estructural. En cambio, una pérdida de la directriz y de 900 cambiaría el sesgo hacia lateral-bajista en el corto plazo, habilitando retrocesos más profundos hacia 895–892, donde se encuentra la siguiente zona de demanda relevante.