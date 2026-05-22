Dólar Hoy México: cae tras datos económicos mejores de lo esperado

El dólar en México retrocede hacia 17,31 pesos, corrigiendo parte del avance previo pese a que el entorno internacional sigue marcado por dudas en Medio Oriente. El USDMXN pierde impulso mientras los datos locales mejores de lo esperado y la expectativa de que Banxico modere nuevos recortes siguen dando soporte al peso mexicano.

Datos locales sostienen al peso mexicano

El peso encuentra respaldo en cifras económicas más favorables de lo previsto. La inflación a mitad de mes mostró una caída de 0,16%, levemente mayor al 0,15% esperado, mientras la inflación subyacente avanzó solo 0,13%, por debajo del 0,17% previsto. En actividad, el PIB anual creció 0,2%, superando el consenso de 0,1%, y el PIB trimestral cayó 0,6%, una contracción menor al 0,8% proyectado. La actividad económica también sorprendió al alza, con un avance de 1,4% anual y 0,4% mensual, lo que reduce parte del temor sobre la profundidad de la desaceleración económica.



Fuente: INEGI

La minuta de Banxico también contribuye a limitar el avance del dólar. Tras el recorte de 25 puntos base hasta 6,50%, esto ha llevado al mercado reducir la probabilidad de nuevos ajustes, especialmente después de que un miembro de la Junta señalara que el movimiento podría marcar el final del ciclo de recortes.

El dólar global no logra sostener el rebote

Aunque la incertidumbre entre Estados Unidos e Irán mantiene cierta demanda defensiva por dólar, el mercado también interpreta que ninguna de las partes buscaría una escalada inmediata. Esa lectura ha reducido la presión sobre monedas emergentes y permite que el peso mexicano recupere terreno frente al billete verde.

Análisis técnico

El USDMXN retrocede desde la zona de 17,36–17,40 y vuelve a cotizar cerca de 17,31. El soporte inmediato está en 17,23; si lo pierde, el cruce podría buscar 17,10. Al alza, la resistencia clave sigue en 17,40, nivel necesario para reactivar la tendencia alcista alcista hacia 17,58.

Fuente: xStation5