Dólar hoy México: el billete verde rebota ante la decisión de la Fed y la puerta abierta de Banxico a nuevos recortes

El mensaje de Banxico mantiene espacio para recortes condicionados a inflación y riesgos; en técnico, el par rebota sobre SMA50 pero sigue bajo SMA200 , con resistencias y soportes claramente definidos.

En el contexto externo, conviven señales de “dólar fuerte” con incertidumbre de política económica y amenazas arancelarias , mientras la Fed es esperada sin cambios en su primera decisión del año.

El dólar en México (USDMXN) opera al alza cerca de 0,5% , rebotando desde niveles no vistos desde mayo de 2024 , con el mercado más expuesto al tono global por la falta de datos locales.

El dólar en México (USDMXN) opera al alza en torno a 0,5%, rebotando desde niveles que el mercado no veía desde mayo de 2024, en una jornada donde la falta de publicaciones macroeconómicas locales deja el pulso del tipo de cambio más expuesto al tono global y a mensajes de política monetaria. El movimiento luce consistente con un ajuste tras la apreciación previa del peso, que venía actuando como ancla para la inflación, y con una demanda táctica de cobertura en un entorno todavía marcado por incertidumbre en EE. UU.

Contexto externo

En el plano internacional, los mercados han venido moderando las expectativas de que EE. UU. esté diseñando una depreciación del dólar para apoyar a sus exportadores. En esa línea, el Secretario del Tesoro, Bessent, remarcó el compromiso con una política de dólar fuerte y descartó intervención cambiaria (incluido el frente del yen), lo que desarmó parcialmente lecturas previas sobre una posible coordinación en el mercado tras un rate check asociado a la Fed de Nueva York.

Al mismo tiempo, el telón de fondo sigue cargado por la incertidumbre de política económica y una secuencia de amenazas arancelarias han elevado la cautela de los inversionistas, mientras la Fed es ampliamente esperada sin cambios en su primera decisión del año. Este conjunto de factores puede influir en el sentimiento global, aunque la reacción del peso suele depender también de flujos y del apetito por riesgo hacia emergentes.

Banxico

En México, el foco pasa por la comunicación de Banxico. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja señaló que, si la inflación 'en el margen' se comporta con ajustes en precios relativos y sin efectos de segundo orden (cuando un choque puntual se filtra y se vuelve persistente), el banco valorará continuar con ajustes a la tasa objetivo.

En su diagnóstico, la debilidad económica, la postura aún restrictiva y la apreciación del peso restan presión a la inflación a lo largo de 2026, y tanto cambios en IEPS como ciertos aranceles se interpretarían como impactos de una sola vez. El mensaje, en la práctica, mantiene abierta la puerta a un ciclo de recortes más gradual y dependiente de datos, un matiz que el mercado suele traducir en sensibilidad adicional del tipo de cambio a cualquier sorpresa inflacionaria o a cambios en el pricing de tasas.

Rebote técnico con el mercado aún atento a EE. UU.

Con un dólar rebotando desde mínimos relevantes y sin catalizadores domésticos del día, el avance de USDMXN sugiere más un ajuste de corto plazo, después de un tramo de fortaleza del pesom que un cambio estructural de tendencia. Aun así, el comportamiento intradía seguirá condicionado por el tono global de evolución de tasas en EE. UU., titulares comerciales y el apetito por riesgo, variables que suelen mover los flujos hacia monedas emergentes incluso en ausencia de datos locales.

Análisis técnico del dólar en México

En M30, el rebote toma forma con el precio en torno a 17,223, recuperando terreno desde la zona de extensión bajista cercana a 17,124 y acercándose a una directriz descendente que ha contenido los intentos de recuperación. La estructura sigue mixta, porque el par está por encima de la SMA50, pero aún por debajo de la SMA200, lo que sugiere rebote dentro de un sesgo mayor todavía frágil.

El RSI apunta a impulso positivo moderado, sin sobrecompra. En niveles, las resistencias más cercanas se ubican en 17,268 y luego 17,357, con referencias superiores en 17,429 y 17,500. Por el lado de soportes, el mercado mira 17,188 (media corta) y especialmente 17,124, cuya pérdida reabriría espacio hacia 17,035.

Fuente: xStation5.

