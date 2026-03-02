Dólar hoy México: la guerra en Medio Oriente activa el modo refugio, pero el peso mexicano se estabiliza

La escalada en Medio Oriente y el riesgo en el Estrecho de Ormuz impulsaron Brent y WTI cerca de 8,5% , reforzando demanda por refugio y reactivando el canal inflacionario que puede volver más cauta a la Fed .

En México, la confianza empresarial cayó a 48,1 (peor que 48,2 esperado) y el PMI manufacturero mejoró a 47,10 , pero sigue bajo 50 , señalando contracción .

El dólar en México opera estable luego de alcanzar 17,39, su nivel más alto desde inicios de febrero, y cotiza ahora en torno a 17,27, una caída de cerca de 0.2%. El movimiento sugiere un equilibrio entre fuerzas locales y un impulso externo claramente favorable al billete verde. Por un lado, los datos domésticos aportaron señales mixtas sobre actividad, por otro, los temores globales están dominados por un shock geopolítico que elevó el precio del petróleo y reactivó la demanda por activos refugio, sosteniendo al dólar a nivel internacional.

Datos locales

En la agenda mexicana, la confianza empresarial de febrero volvió a deteriorarse y sorprendió levemente a la baja. El mercado ya anticipaba un retroceso hacia 48,2, pero el registro terminó en 48,1, con la señal más negativa concentrada en la disposición a invertir, que mostró una contracción.

En paralelo, el PMI manufacturero mejoró marginalmente a 47,10, por encima del consenso (47,0) y del dato previo (46,3), pero se mantiene bajo 50, lo que sigue describiendo un sector en fase de contracción. La lectura cualitativa es consistente con un enfriamiento que todavía no revierte, los nuevos pedidos caen a un ritmo más moderado y la producción se contrae de forma menos severa, pero la pérdida de empleos se intensifica a medida que las firmas ajustan dotaciones; al mismo tiempo, el ánimo hacia adelante muestra un leve repunte, con empresas algo más optimistas para el próximo año.

Shock geopolítico y salto del petróleo

Aun así, el principal catalizador de mercado hoy proviene del exterior. La escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques y represalias que elevan el riesgo regional, puso el foco en el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio energético mundial, y llevó a un salto del Brent y WTI cercano a 8,5%.

Ese shock tiene dos implicancias inmediatas para el dólar porque, primero, favorece al dólar por su rol de refugio en episodios de incertidumbre y segundo, reintroduce el canal inflacionario global vía energía, lo que puede reforzar la cautela de la Reserva Federal. En ese sentido, el dato reciente de inflación mayorista (PPI) en EE.UU. por encima de lo esperado suma argumentos para una Fed menos apresurada, aunque el mercado aún descuenta recortes en la segunda mitad del año. Con este cuadro, el peso queda expuesto a la combinación de aversión al riesgo juntamente al dólar global fuerte, mientras los datos locales, aunque relevantes, pasan a segundo plano frente a la pregunta dominante de cuánto durará el shock geopolítico y cuánto afectará crecimiento e inflación global.

Análisis técnico del dólar en México

En M15, USDMXN corrige desde el máximo reciente en 17,39 y opera cerca de 17,28, mostrando pérdida de impulso alcista al mantenerse por debajo de la SMA50 y con el precio apoyándose apenas sobre la SMA200, zona que actúa como pivote técnico inmediato.

El sesgo intradía se inclina a la baja, el RSI se acerca a terreno de sobreventa y el ADX con predominio del componente vendedor sugiere que la tendencia bajista de corto plazo gana tracción, aunque todavía sin fuerza extrema. En niveles, un quiebre claro de 17,25 abriría espacio hacia 17,20 y luego 17,13–17,09, mientras que para retomar el sesgo alcista el mercado necesitaría recuperar 17,29 y estabilizarse sobre 17,33, dejando nuevamente en la mira 17,36 y 17,39 como resistencias superiores.

Fuente: xStation5.