Dólar Hoy México: peso cae a 17.53 tras débil PIB local y una Fed que mantiene tasas en su última decisión con Powell

El dólar estadounidense abrió este 30 de abril de 2026 en 17.53 pesos mexicanos, extendiendo su avance tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas en 3,75% y en una jornada donde el mercado asimila un fuerte deterioro en el crecimiento económico de México frente a una economía estadounidense que sigue mostrando resiliencia.

Fed y datos de EE.UU.

La Reserva Federal mantuvo su tasa en el rango de 3,5%–3,75%, en una decisión ampliamente anticipada que marcó, además, la última reunión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, en un contexto donde la incertidumbre global, incluida la guerra con Irán, sigue condicionando las perspectivas económicas. El foco del mercado se trasladó rápidamente hacia los datos publicados hoy, que ofrecen una radiografía más clara del estado actual de la economía estadounidense.

El PIB del primer trimestre creció un 2,0% trimestral, recuperándose con fuerza frente al 0,5% previo, lo que confirma que la economía mantiene una base sólida a pesar de un entorno externo complejo marcado por tensiones geopolíticas y presiones energéticas. Este repunte responde en gran medida al dinamismo de la inversión y el gasto público, aunque ya comienzan a observarse señales de moderación en el consumo, un componente fundamental del crecimiento estadounidense. En paralelo, el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente, la métrica preferida de la Fed para evaluar la inflación, se mantuvo en 3,2% anual y avanzó 0,3% mensual, en línea con lo esperado. Aunque no sorprendió al alza, el nivel sigue claramente por encima del objetivo del 2%, lo que refuerza la postura cautelosa del banco central y eleva el umbral para eventuales recortes de tasas en el corto plazo.

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Fuente: Trading Economics, desde datos de la Oficina de Análisis Económicos de EE.UU.

Este conjunto de datos configura un escenario complejo para los mercados. La combinación de crecimiento sólido e inflación persistente sugiere que la Fed podría mantener tasas elevadas por más tiempo, fortaleciendo al dólar a nivel global y limitando el atractivo relativo de monedas emergentes como el peso mexicano.

Contracción del PIB en México

En contraste, los datos publicados en México refuerzan un discurso de desaceleración ya que el PIB del primer trimestre se contrajo un -0,8% trimestral, superando incluso las expectativas negativas del mercado, mientras que en términos anuales el crecimiento se redujo a apenas 0,1%, muy por debajo del 0,8% esperado y lejos del 1,8% previo. La magnitud del ajuste confirma que la economía no solo perdió dinamismo, sino que entró en una fase de contracción más profunda de lo anticipado.

Fuente: Trading Economics desde datos del INEGI

Las cifras muestran caídas en los tres grandes sectores productivos, con retrocesos en actividades primarias, industriales y de servicios, lo que evidencia una debilidad transversal más que un ajuste puntual. Factores como la menor inversión, la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC y el impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos han ido configurando un entorno menos favorable para la actividad económica.

México enfrenta una trampa de estancamiento, donde la combinación de baja productividad, debilitamiento institucional y caída de la inversión limita el potencial de crecimiento. Este diagnóstico se ve reforzado por la persistencia de cifras débiles desde 2023, sin lograr expansiones trimestrales significativas, lo que sugiere un problema estructural más allá del ciclo económico. A pesar de este escenario, las proyecciones mantienen un tono algo más optimista hacia adelante. Instituciones como Banamex anticipan una recuperación gradual durante el resto del año, apoyada en una eventual mejora de la inversión, el consumo y las exportaciones, especialmente si se reduce la incertidumbre externa.

Política fiscal y expectativas

El foco inmediato del mercado se desplaza ahora hacia la balanza fiscal de marzo, que se publicará en las próximas horas y cuyo último registro mostró un déficit de -50,73 mil millones de pesos. En un contexto de bajo crecimiento, la evolución de las cuentas públicas adquiere mayor relevancia, ya que una menor actividad económica limita la recaudación y aumenta la presión sobre el gasto público. Este elemento se vuelve especialmente importante considerando que agencias como Fitch ya han advertido sobre la fragilidad del perfil fiscal mexicano en un entorno de crecimiento moderado. Un deterioro adicional en las cuentas públicas podría elevar la percepción de riesgo país, afectando tanto los flujos de inversión como la estabilidad cambiaria.

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Balanza fiscal en México. Fuente: Investing

En paralelo, el mercado también comienza a posicionarse de cara a los datos de posicionamiento especulativo en el peso mexicano en la CFTC que se publicarán mañana, con un nivel previo de 67,7 mil contratos. Este indicador permite evaluar el grado de exposición de los inversionistas internacionales hacia la moneda y puede amplificar movimientos en el tipo de cambio en escenarios de alta volatilidad. Mientras la economía estadounidense mantiene una trayectoria de crecimiento moderado con inflación persistente, México enfrenta una desaceleración significativa que limita su margen de maniobra. En este contexto, el peso mexicano queda expuesto a un entorno donde la fortaleza del dólar y la debilidad interna configuran un escenario más desafiante para las próximas semanas.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

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Fuente: xStation

El gráfico del USD/MXN en M15 está mostrando un rechazo claro en la zona de 17.57–17.60, donde el precio ya había fallado antes. Desde ahí, pierde fuerza y rompe la media, lo que marca un cambio a corto plazo hacia un sesgo más bajista. Ahora el precio vuelve a la zona de soporte de 17.48, que ya había funcionado antes, pero esta vez llega con más presión vendedora, lo que aumenta el riesgo de quiebre. Además, las bandas de Bollinger empiezan a abrirse hacia abajo, señal de que el movimiento puede continuar.

En indicadores, el RSI cae desde zona media y no muestra señales de rebote fuerte, mientras que el MACD vuelve a negativo, confirmando pérdida de momentum. Si el precio rompe 17.48, lo más probable es que vaya a buscar 17.39. En cambio, si logra sostenerse y recuperar la zona de 17.52, podría intentar volver a subir hacia 17.57, aunque por ahora el movimiento favorece más la caída que un rebote inmediato.