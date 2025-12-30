Dólar peso chileno hoy 30 de Diciembre de 2025: el dólar en Chile abre a la baja y el mercado mira la zona de $910

En Chile, el foco está en el empleo (tasa esperada de 8,4% a 8,2%) y en el impulso del cobre ; el escenario base apunta a estabilización cerca de $910 y posible extensión hacia $906 .

Persiste la incertidumbre por comentarios de Trump sobre Jerome Powell , reabriendo dudas sobre la independencia de la Reserva Federal .

El tipo de cambio abre a la baja en un contexto de debilitamiento global del dólar , con apreciación de las principales divisas y mejora relevante del yuan chino .

Un arranque bajista en medio del debilitamiento global del dólar

El tipo de cambio abre a la baja en un contexto de debilitamiento global del dólar, donde las principales divisas se aprecian frente al dólar estadounidense y se observa también una mejora relevante en el yuan chino. Este movimiento ocurre mientras el mercado comienza a calibrar los escenarios para el próximo año, en un entorno en que los datos económicos han mostrado una economía relativamente estable.

Sin embargo, el panorama sigue condicionado por la incertidumbre política y de comunicación en Estados Unidos. En particular, persiste la incertidumbre asociada a los comentarios de Trump, quien ha criticado a Jerome Powell y ha dejado abierta la posibilidad de removerlo de su cargo, lo que vuelve a poner en duda la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para el mercado, cualquier percepción de presión política sobre la Fed puede aumentar la volatilidad del dólar y alterar el apetito por riesgo a nivel global.

Chile: empleo en la mira y respaldo adicional desde el cobre

En el ámbito local, el foco está puesto en las cifras de empleo en Chile, donde el mercado espera una mejora, con una tasa que pasaría desde 8,4% a 8,2%. Este punto es relevante porque un mercado laboral algo más sólido puede influir en expectativas macro y en la percepción de estabilidad interna, factores que suelen reflejarse en el comportamiento del tipo de cambio.

Este escenario se alinea, además, con el fortalecimiento del cobre, que registra su racha alcista más prolongada desde 2017, impulsada por restricciones en la cadena de suministro y por un dólar más débil a nivel global, factores que favorecen a la moneda chilena. En la práctica, un cobre más firme suele actuar como viento de cola para el peso chileno, especialmente cuando el impulso externo también acompaña.

Proyección del tipo de cambio para la jornada: zona $910 y posible extensión a $906

Bajo estas condiciones, el escenario esperado es que durante la jornada el tipo de cambio logre estabilizarse en torno a los $910, con la posibilidad de buscar niveles cercanos a $906 en la medida que se mantenga el tono favorable de los factores externos y locales.

Dicho de otro modo, si continúa el debilitamiento del dólar a nivel global, se sostiene la mejora del yuan y el cobre mantiene su sesgo positivo (junto con una lectura de empleo en línea o mejor a lo previsto), el mercado podría seguir validando descensos adicionales en el dólar en Chile.

Señales técnicas a vigilar en el dólar en Chile

A partir del gráfico, el precio se mueve cerca de la zona de $910–$912, un nivel que el mercado parece estar usando como referencia inmediata. En el corto plazo, destacan:

Soportes : área de $910 y, más abajo, la zona próxima a $906 ; también aparece un piso técnico alrededor de $901 como referencia inferior.

Resistencias : niveles en torno a $920 y un rango superior cercano a $929 , que marcan techos relevantes si el rebote gana tracción.

Promedios móviles: se observan referencias cercanas a $913 y $909, niveles que pueden actuar como fricción dinámica (soporte/resistencia) según la dirección del movimiento.

En indicadores, el sesgo de corto plazo muestra recuperación respecto de mínimos recientes, por lo que la confirmación (o fracaso) alrededor de $910 puede ser clave para definir si el movimiento bajista se extiende hacia $906 o si, por el contrario, el mercado intenta rebotar hacia $920.