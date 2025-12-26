Economía de Colombia en 2025: balance macro a 8 meses del fin del gobierno Petro

El mayor foco de riesgo está en el déficit fiscal , que se amplía hacia 2025 pese a un dólar en Colombia más bajo que en 2022.

El crecimiento se desaceleró frente al arranque del mandato, mientras el empleo mejora con menor desempleo y más ocupados .

La inflación bajó desde niveles de dos dígitos en 2022 y su pico de 2023, pero aún se mantiene por encima de un escenario plenamente cómodo.

Menos inflación y desempleo, pero menor ritmo de crecimiento

A ocho meses del cierre del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, la comparación entre 2022 y 2025 muestra una economía que corrigió desequilibrios importantes, aunque con menor dinamismo. La inflación pasó de 10,84% en 2022 y de un máximo de 13,34% en marzo de 2023 a 5,31% en 2025, apoyada por una política monetaria restrictiva del Banco de la República.

En actividad, el contraste también es claro: el PIB crecía 7% en el tercer trimestre de 2022, mientras que en el tercer trimestre de 2025 el crecimiento fue de 3,6%, el más alto del mandato Petro, pero igualmente por debajo del impulso inicial. En empleo, el desempleo bajó de 10,6% (agosto 2022) a 8,2% (octubre 2025), y los ocupados subieron de 22,16 a 23,3, con los trabajadores por cuenta propia estables en 9,4.

Comercio exterior, tasas y dólar en Colombia: normalización con matices

En comercio exterior, las cifras actuales quedan por debajo de los máximos de 2022: las exportaciones fueron US$39.137 (agosto 2022) y tocaron US$48.041 (octubre 2022), mientras que en octubre de 2025 se ubicaron en US$41.639. Las importaciones pasaron de US$52.694 (agosto 2022) y un máximo de US$59.390 (septiembre 2022) a US$51.978 en septiembre de 2025.

En política monetaria, la tasa de referencia estaba en 9% en 2022, alcanzó 13,25% en marzo de 2023 y en 2025 se ubica en 9,25%, mostrando una normalización tras el ciclo restrictivo. En tipo de cambio, el dólar en Colombia cayó desde COP$4.337 (agosto 2022) a COP$3.788 en diciembre de 2025, un nivel inferior al de los primeros meses del gobierno.

Déficit fiscal y análisis técnico del dólar en Colombia

El punto más sensible es el fiscal: el déficit fiscal rondó 6,2% del PIB en 2022 y, hacia finales de 2025, diversas proyecciones lo ubican en 7% del PIB o más, incluso 7,5% o cerca de 8% bajo ciertos escenarios. Este deterioro se asocia a mayor gasto público, ingresos tributarios por debajo de lo esperado y la suspensión de la regla fiscal, elevando la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En clave técnica, el dólar en Colombia se mueve en una zona donde el mercado define si consolida o extiende el movimiento: