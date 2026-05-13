Ecopetrol tuvo el peor arranque de año desde 2020 pese al alza del petróleo

Ecopetrol (EC.US) reportó el peor inicio de año desde la pandemia, luego de que sus utilidades netas e ingresos totales cayeran durante el primer trimestre de 2026, pese al repunte de los precios internacionales del petróleo. La petrolera logró mejorar su eficiencia operativa, aunque esto no fue suficiente para evitar el deterioro de sus resultados financieros.

Resultados

Pese al alza en los precios del petróleo durante el trimestre, Ecopetrol registró una caída en ingresos y utilidades frente al mismo período de 2025. Los ingresos totales retrocedieron 8,7% interanual, mientras que la utilidad neta disminuyó 7,7%.

Sin embargo, la compañía mostró una mejora operacional. Los costos de ventas bajaron hasta representar 61,2% de los ingresos, frente al 68,6% registrado un año antes, lo que permitió elevar el margen EBITDA hasta 47%, desde 39% en 2025.



Resultados financieros de Ecopetrol. Fuente: Investor Relations de Ecopetrol

Durante el trimestre, los precios internacionales del petróleo se mantuvieron al alza frente al año anterior, impulsados por las tensiones geopolíticas y los recortes de producción de la OPEP, aunque este comportamiento no fue suficiente para compensar la caída en los resultados de la compañía.

Factores que salvaron el trimestre

La reducción en los costos de venta (-15,5%) y las mayores eficiencias operativas ayudaron a amortiguar el deterioro del trimestre. Esto permitió sostener la generación operativa de caja y registrar un crecimiento de 1,5% en el EBITDA frente al mismo período de 2025, pese a la caída en ingresos y utilidades.

Aunque la reducción de costos y las eficiencias operativas ayudaron a sostener el EBITDA, Ecopetrol siguió enfrentando presiones derivadas del comportamiento de la tasa de cambio, la carga tributaria y la inflación, además de los factores geopolíticos, son causantes que limitaron una mejor recuperación de sus resultados financieros.

Análisis técnico

El precio en gráfico H4 venía desarrollando una estructura alcista, sin embargo, mostró una corrección alrededor de los 13,70, lo que llevó al precio a retroceder hasta los 13,02 y romper la directriz inferior del canal alcista. Actualmente, el precio cotiza por debajo de las SMA de 50 y 200 períodos, ubicadas en torno a 13,62 y 13,45 respectivamente, reflejando una pérdida de momentum en el corto plazo. Además, el soporte inmediato se sitúa en $12,47, mientras que la resistencia más cercana aparece en la zona de 14,54.

En cuanto al RSI, este se mantiene ligeramente por debajo de los 50 puntos, reflejando un sesgo bajista moderado y una pérdida de fuerza compradora. No obstante, el indicador comienza a estabilizarse, sugiriendo que el precio podría intentar consolidarse antes de definir un nuevo movimiento direccional.

Fuente: xStation5