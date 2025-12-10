EE. UU: costos laborales caen más de lo previsto; EUR/USD estable

10:30 (GMT -3) - Índice de Costos Laborales (Employment Costs Index) – 3T 2025
-
Índice de Costos trimestral (QoQ): 0,8% (Esperado: 0,9%; Anterior: 0,9%)
-
Salarios trimestrales (QoQ): 0,8% (Anterior: 1%)
EURUSD (M1)
Fuente: xStation5
_____
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
Tres mercados clave para seguir la próxima semana (12.12.2025)
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
El peso mexicano se fortalece y roza ya las 18 unidades por dólar al cierre del año
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.