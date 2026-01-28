El Banco de Canadá mantiene la tasa clave sin cambios en el 2,25%, como se esperaba.

El Banco de Canadá mantuvo su tasa a un día en el 2,25 %, citando un crecimiento modesto a corto plazo y una elevada incertidumbre derivada de las políticas comerciales de EE. UU. y los riesgos geopolíticos. El Banco considera que la tasa actual sigue siendo apropiada, pero está preparado para responder si cambian las perspectivas; es difícil predecir el momento y la dirección del próximo movimiento.

La economía canadiense evoluciona en líneas generales según lo esperado; el crecimiento trimestral es volátil, impulsado por oscilaciones en el comercio y los inventarios.

Se prevé que la expansión del PIB sea modesta en 2026, del 1,1 %, debido al lento crecimiento poblacional y a la reconfiguración comercial de Canadá.

Se espera que la inflación se mantenga cerca del objetivo del 2 %, ya que el exceso de oferta compensa las presiones alcistas derivadas de los ajustes comerciales.

El mercado laboral canadiense está débil; las recientes alzas en el empleo compensan las fuertes caídas en los sectores relacionados con el comercio; las intenciones de contratación siguen siendo bajas.

El riesgo en torno a las perspectivas es inusualmente alto; la próxima revisión del T-MEC representa una fuente clave de incertidumbre con una amplia gama de posibles resultados. El CAD extiende sus alzas frente al USD tras la decisión del BoC. Fuente: xStation __________ 👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.