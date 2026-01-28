Leer más
El Banco de Canadá mantiene la tasa clave sin cambios en el 2,25%, como se esperaba.

El Banco de Canadá mantuvo su tasa a un día en el 2,25 %, citando un crecimiento modesto a corto plazo y una elevada incertidumbre derivada de las políticas comerciales de EE. UU. y los riesgos geopolíticos.

  • El Banco considera que la tasa actual sigue siendo apropiada, pero está preparado para responder si cambian las perspectivas; es difícil predecir el momento y la dirección del próximo movimiento.
  • La economía canadiense evoluciona en líneas generales según lo esperado; el crecimiento trimestral es volátil, impulsado por oscilaciones en el comercio y los inventarios.
  • Se prevé que la expansión del PIB sea modesta en 2026, del 1,1 %, debido al lento crecimiento poblacional y a la reconfiguración comercial de Canadá.
  • Se espera que la inflación se mantenga cerca del objetivo del 2 %, ya que el exceso de oferta compensa las presiones alcistas derivadas de los ajustes comerciales.
  • El mercado laboral canadiense está débil; las recientes alzas en el empleo compensan las fuertes caídas en los sectores relacionados con el comercio; las intenciones de contratación siguen siendo bajas.
  • El riesgo en torno a las perspectivas es inusualmente alto; la próxima revisión del T-MEC representa una fuente clave de incertidumbre con una amplia gama de posibles resultados.

El CAD extiende sus alzas frente al USD tras la decisión del BoC.

 

Fuente: xStation 

