🍫El cacao pone a prueba el soporte de $5,000

Mientras los precios globales del cacao han retrocedido de forma significativa desde los máximos históricos de 2024, la industria del chocolate sigue atravesando serias dificultades. La demanda global muestra señales de debilidad estructural, y los procesadores están teniendo problemas para mantener la rentabilidad mientras gestionan inventarios históricamente caros.

Una fuerte corrección de precios

Desde que alcanzaron máximos históricos en diciembre de 2024, los futuros del cacao han perdido más de la mitad de su valor. La volatilidad reciente se ha intensificado, en parte debido al rebalanceo de los índices de materias primas. Aunque se esperaba una entrada de capital de corto plazo en el mercado de futuros, es probable que los fondos distribuyan su exposición a lo largo de un período más prolongado. Hoy, los precios caen más de 3%, llegando a situarse brevemente por debajo de los USD 5.000 por tonelada, el nivel más bajo desde finales de noviembre.

Pese a esta fuerte liquidación, el cacao sigue siendo caro en términos históricos, con precios todavía muy por encima de los niveles de hace cuatro o cinco años.

La destrucción de demanda golpea al procesamiento

El principal obstáculo para una recuperación de precios es la llamada “destrucción de demanda”. Los precios récord del año pasado obligaron a los consumidores a reducir sus compras de chocolate y llevaron a los fabricantes a reformular recetas, optando por sustitutos más baratos y un mayor uso de rellenos, como frutos secos.

Estos efectos ya se reflejan en los datos de molienda de cacao, un indicador clave de la demanda:

Europa: se estima que las moliendas del cuarto trimestre de 2025 cayeron cerca de 3% interanual .

Asia: se espera la mayor contracción , con un descenso aproximado de 12% .

Norteamérica: es la única región que mostraría un leve aumento (+1,2%), principalmente por la entrada en operación de dos nuevas plantas de procesamiento.

Los datos europeos se publicarán en la mañana del 15 de enero, seguidos por las cifras de Estados Unidos más tarde ese mismo día (hora CET). Los datos asiáticos se conocerán el viernes 16 de enero. Dado el tono negativo de las expectativas, el mercado parece estar anticipando esta debilidad antes de las publicaciones oficiales. Los analistas señalan que los márgenes de procesamiento en Europa cayeron por debajo del punto de equilibrio ya en agosto y alcanzaron mínimos históricos en diciembre, obligando a las empresas a recortar inversiones y niveles de producción.

Crisis en el origen: Costa de Marfil

La caída de precios en Nueva York y Londres ha desencadenado una crisis en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao. Los exportadores locales se encuentran atrapados en una pinza entre los precios mínimos fijados por el Estado en origen y el desplome de los precios internacionales de referencia.

La situación actual es crítica:

El precio en origen se sitúa en 2.800 francos CFA por kilo (aprox. USD 4,97 ).

Con los precios internacionales en torno a USD 5.000 por tonelada, los márgenes de los exportadores prácticamente han desaparecido, lo que está generando problemas de liquidez y congestión en los puertos.

Ante este escenario, los traders están solicitando al gobierno subsidios o alivios fiscales para poder mantener las compras a los agricultores. Sin embargo, el organismo regulador del sector (CCC) ha rechazado de forma categórica cualquier propuesta para reducir el precio pagado en origen.

¿Cuándo llegará el alivio a los precios al consumidor?

Pese al desplome del coste de la materia prima, los consumidores no deberían esperar una rebaja inmediata en los precios de los productos de confitería. La mayor parte del cacao procesado en el 4T de 2025 fue adquirido antes de la fuerte corrección reciente. Los analistas estiman que el alivio en los precios minoristas solo se materializará en la segunda mitad de 2026. Hasta entonces, los márgenes estrechos y la capacidad productiva infrautilizada seguirán pesando sobre el mercado. Además, existe un amplio consenso en que los precios ultra bajos observados durante la pandemia difícilmente volverán.

Perspectiva técnica

Los precios han caído hacia la zona de USD 5.000, lo que invalida un posible patrón inverso de Hombro-Cabeza-Hombro (HCHi). No obstante, si el precio se mantiene por encima de los mínimos de noviembre, podría formarse una estructura de doble suelo, con una línea de cuello cercana a USD 6.300. También sigue siendo posible que unos datos débiles de molienda actúen como catalizador contrarian, similar a lo observado en octubre, cuando el mercado registró un rebote temporal dentro de una tendencia bajista de largo plazo.

