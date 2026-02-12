Los futuros del DAX 40 entraron en la sesión del jueves con un rendimiento sobresaliente, avanzando un 1% y superando a todos sus pares europeos. El sentimiento general del mercado se volvió positivo tras el sólido informe de empleo de Estados Unidos de ayer, pero las ganancias excepcionales del índice alemán de blue chips se deben principalmente a la euforia post‑resultados en sus valores de mayor peso.

Precio del DAX 40 en temporalidad diaria

El DAX 40 confirma una fuerte recuperación alcista, superando la EMA de 24 días y rompiendo la resistencia clave de Fibonacci del 61,8% en 25.125.

Con el RSI subiendo a 58,8, el momentum sigue siendo positivo, apuntando al siguiente obstáculo en el retroceso del 78,6% (25.326).

Mantenerse por encima de la zona de 25.000 es crucial para un nuevo test de los máximos recientes.

¿Qué impulsa al DAX 40 hoy?