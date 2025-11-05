Las bolsas europeas cotizan con caídas continuando con la corrección del mercado estadounidense. El Dax 40 retrocede un 0,4% mientras que el Euro stoxx 50 se deja medio punto. La debilidad del mercado europeo prolonga la tendencia observada en las últimas sesiones, donde los inversores están cada vez más preocupados por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial.

Hoy hemos conocido señales macroeconómicas positivas de la Europa. El PMI compuesto final de octubre para la Eurozona se situó en 52,5, superando la previsión de 52,2. En el sector servicios, el PMI de la Eurozona alcanzó los 53 puntos, frente a una previsión de 52,6. En Alemania, el PMI de servicios subió a 54,6 desde 51,5 en septiembre, también por encima de las expectativas. A pesar de estos indicadores económicos positivos, el mercado de valores se mantiene bajo presión, ya que los inversores reaccionan con cautela ante la incertidumbre en el sector tecnológico.

La incertidumbre global y la preocupación de los inversores sobre el futuro del sector tecnológico se ven alimentadas por las declaraciones de los líderes de los principales bancos estadounidenses, como Morgan Stanley y Goldman Sachs, quienes cuestionan la sostenibilidad de las elevadas valoraciones actuales.

En este contexto, los pedidos industriales alemanes aumentaron un 1,1% intermensual en septiembre, tras una caída previa del 0,4%, lo que indica una dinámica positiva en la economía. Los precios del petróleo se están estabilizando tras las caídas anteriores, debido al aumento de las reservas estadounidenses y a la preocupación por la débil demanda.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Dax 40

Fuente : Plataforma de XTB

En las últimas semanas, el Dax 40 ha ralentizado su ascenso y ha entrado en fase de corrección, cayendo por debajo de la EMA(50) a corto plazo y poniendo a prueba el soporte de la EMA(100). El mercado ha recogido beneficios desde el máximo de octubre, pero se mantiene por encima de la EMA(200) a largo plazo, lo que podría indicar una estabilización. Esta situación demuestra que los inversores se muestran cautelosos tras las rápidas subidas y ahora esperan nuevos impulsos macroeconómicos y resultados empresariales.

Noticias corporativas europeas

Novo Nordisk (NOVOB.DK), el gigante farmacéutico danés, continúa su profunda reestructuración, anunciando el recorte de aproximadamente 9.000 puestos de trabajo en todo el mundo. La compañía reduce su previsión de beneficios para el ejercicio 2025 debido a la creciente competencia en el segmento de fármacos para la obesidad y a los costes de reestructuración, si bien registró un aumento del 5% en el beneficio operativo durante los tres primeros trimestres. Las ventas de su popular fármaco Wegovy están creciendo, pero la competencia de Eli Lilly y otras compañías está afectando a los precios y a las tasas de crecimiento. En el tercer trimestre, las ventas totales ascendieron a 75.000 millones de coronas danesas (DKK), y el beneficio operativo cayó cerca de un 30%, hasta los 23.700 millones de DKK, con unas ventas de Wegovy de 20.400 millones de DKK.

Siemens Healthineers (SHL.DE) prevé una disminución del beneficio neto para el ejercicio 2026, principalmente debido al aumento de los aranceles y a los tipos de cambio desfavorables, especialmente la fortaleza del euro frente al dólar. A pesar de estos desafíos, la compañía espera un crecimiento de los ingresos del 5-6% y planea aumentar los dividendos, respaldada por una sólida generación de efectivo y la reducción de la deuda. Siemens Healthineers también hace hincapié en la continuidad de las inversiones en el desarrollo de tecnología médica, adaptando su estrategia a la evolución del mercado. Los mercados reaccionan con una caída de las acciones de alrededor del 7% ante las previsiones y la incertidumbre relacionada con los aranceles y los tipos de cambio.