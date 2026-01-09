El DAX alemán avanza con cautela mientras Rheinmetall y Porsche sostienen a Europa

El DAX alemán registra hoy una sesión suave y muy contenida. El sector financiero muestra presión relativa, mientras que el automotriz se mantiene firme, junto con Rheinmetall (RHM.DE), que sube tras el ataque nocturno de Rusia contra infraestructuras energéticas en Ucrania. En el resto de Europa, el CAC 40 y el FTSE 100 avanzan cerca de 0,7%, al igual que el WIG20 de Polonia. Llama la atención que el mercado reaccionó muy poco a los reportes de que Moscú utilizó un misil balístico de alcance intermedio Oreshnik (IRBM) a escasas decenas de kilómetros de la frontera polaca. El objetivo habría sido un almacenamiento subterráneo de gas, con posibles impactos en calefacción y electricidad en el oeste de Ucrania.

La nueva ola de ataques rusos sugiere que Moscú sigue apostando por un desenlace en el campo de batalla, pese a las crecientes pérdidas de personal. Ayer, el Kremlin rechazó los términos de un acuerdo negociado por la llamada Coalición de los Dispuestos con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski . En este contexto, el sector defensa europeo encuentra hoy un nuevo impulso.

La atención de los inversores se traslada ahora a EE. UU., con el informe de empleo no agrícola (NFP) a las 12:30 GMT y una decisión de la Corte Suprema sobre aranceles prevista alrededor de las 16:00 GMT. El consenso sugiere que, incluso si no se invalidan los ingresos actuales por aranceles, el fallo podría endurecer el marco legal y limitar el uso futuro de la política comercial por parte de la Casa Blanca.

DE40 (DAX) – Marco temporal H1

Fuente: xStation5

Fuente: Bloomberg Finance L.P

Fuente: Bloomberg Finance L.P

Hannover Re: recorte de recomendación

Morgan Stanley rebajó Hannover Re a mismo peso y fijó un precio objetivo de €270, lo que implica un potencial alcista cercano al 10%. Aun así, la acción cae con fuerza hoy y el sentimiento del sector financiero alemán se mantiene prudente.

Fuente: xStation5

Rheinmetall: vuelve el impulso, pero aparece un riesgo técnico

Rheinmetall inicia un nuevo tramo alcista; sin embargo, el gráfico comienza a perfilar una posible figura de hombro-cabeza-hombro (HCH) bajista, que podría ganar relevancia si el impulso pierde fuerza.

Fuente: xStation5



Porsche sube pese a recorte de Barclay

Las acciones de Porsche AG avanzan a pesar de que Barclays rebajó la recomendación a infraponderada y redujo el precio objetivo a €40 (desde €42,50). El banco señala la valoración como principal problema: Porsche cotiza con un PER superior a 20x para 2026, frente a valoraciones sensiblemente menores en BMW y Mercedes-Benz.

El banco también destaca el riesgo de volumen . En su opinión, el ciclo de renovación de modelos solo comenzará a apoyar significativamente las ventas dentro de 2 a 4 años , creando un vacío de producto en un punto sensible del ciclo. Barclays señala que los principales lanzamientos de SUV ICE/PHEV no se esperan hasta 2027/28 (segmento medio), mientras que otro SUV ICE premium podría no llegar hasta 2028/29. Eso es mucho tiempo en un entorno de demanda en enfriamiento.

. En su opinión, el ciclo de renovación de modelos solo comenzará a apoyar significativamente las ventas dentro de , creando un vacío de producto en un punto sensible del ciclo. Barclays señala que (segmento medio), mientras que otro SUV ICE premium podría no llegar hasta 2028/29. Eso es mucho tiempo en un entorno de demanda en enfriamiento. Barclays considera que las expectativas de volumen del mercado para 2027 pueden ser demasiado optimistas , especialmente dado el plan de eliminación del Macan ICE en 2027 (similar al fin de la serie 718 en 2026).

, especialmente dado el plan de eliminación del Macan ICE en 2027 (similar al fin de la serie 718 en 2026). El banco también cuestiona si Porsche puede alcanzar de manera realista su nuevo objetivo de margen a mediano plazo de 10 – 15 %, sugiriendo que lograr este nivel antes de 2028 puede ser poco probable. Barclays enumera múltiples vientos en contra que podrían afectar márgenes y ganancias, incluyendo menores volúmenes de ventas, aranceles persistentes en EE. UU., la necesidad de compensar aún más a los proveedores por presiones de costos, débil demanda en China, presión por impuestos relacionados con el lujo y menor apetito por los BEVs.

En resumen, el mensaje de Barclays es que Porsche todavía cotiza como un negocio con crecimiento estable y elevado y un camino claro de márgenes, mientras que el banco ve demasiados obstáculos para que ese escenario se materialice sin problemas en los próximos años. A pesar de la rebaja, la acción está subiendo con fuerza y se acerca a una prueba de la EMA de 200 periodos (EMA200), lo que sugiere una creciente presión hacia un posible cambio de tendencia.

Fuente: xStation5



TeamViewer: sube pese a ingresos preliminares más débiles

TeamViewer publicó cifras preliminares anuales ligeramente por debajo del consenso, pero la acción avanza y figura entre las más fuertes del mercado alemán:

Ingresos FY2025 preliminares: €767 millones vs €776,8 millones esperados

ARR FY2025 preliminar: ~€760 millones (+2% interanual a tipo de cambio constante, pro forma)

El EUR/USD afectó negativamente el ARR reportado

Margen EBITDA ajustado (pro forma) FY2025: se mantiene en ~44%

Fuente: xStation5