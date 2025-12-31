El desempleo cae al 7% y se enfila a cerrar un 2025 histórico para el mercado laboral colombiano

El desempleo en Colombia llegó a 7% en noviembre de 2025, el nivel más bajo del año, con 1,8 millones de desempleados.

El dato que marcó 2025: desempleo al 7% y más ocupados

El DANE reportó que en noviembre de 2025 la tasa de desocupación fue 7%, una caída de 1,2 puntos frente a 2024, con 1,8 millones de desempleados. Los ocupados llegaron a 24,6 millones, con repunte en obreros y trabajadores por cuenta propia. La población fuera de la fuerza laboral fue de 14,4 millones, y más de la mitad se dedica a oficios del hogar.

Dónde se creó el empleo y cómo se repartió

En un año, el país sumó 993.000 empleos (+4,2%). El crecimiento se sintió en casi todos los frentes: el repunte se concentró en hombres, sobre todo en agro y construcción, mientras que las mujeres avanzaron más en alojamiento y comidas. Por posición ocupacional, el aumento se vio principalmente en empleados de empresa privada y trabajadores por cuenta propia.

Informalidad: el punto débil que el mercado no puede ignorar

Colombia cerró con 13,6 millones de ocupados informales (+4,6%), impulsados por centros poblados y el rural disperso. En contraste, los ocupados formales fueron 10,9 millones (+3,7%), con el mayor aporte desde ciudades y áreas metropolitanas. Para el análisis de mercado, esto confirma que parte importante del dinamismo del empleo sigue descansando en ocupaciones de menor estabilidad.

ANIF: no es menos gente buscando, sino más empresas contratando

Según ANIF, la caída del desempleo en 2025 fue diferente a 2024: no ocurrió por una menor búsqueda de empleo, sino porque la economía absorbió más mano de obra por un repunte en la demanda. La tasa de ocupación llegó a 60,2% y la participación a 64,7%, señal de mayor integración al mercado y más personas consiguiendo trabajo.

Riesgos hacia 2026: salario mínimo, inflación, tasas y VIS

El aumento del salario mínimo del 23% elevó el debate por posibles efectos en costos de contratación y creación de empleo en 2026. Economistas advierten presión adicional sobre inflación y la posibilidad de tasas más altas. Además, se alerta que la vivienda de interés social (definida en salarios mínimos) podría encarecerse, afectando la demanda.