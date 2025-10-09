El dólar alcanza su nivel más alto en dos meses 💵 La falta de datos en EE. UU. está conteniendo la tendencia bajista

Una reversión sostenida de la tendencia sigue siendo incierta ante las expectativas emergentes de nuevos recortes de tasas de interés en EE. UU.

El índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) ha subido aproximadamente un 1,65 % desde el inicio de la semana, alcanzando un máximo de dos meses.

El índice del dólar acumula su cuarta sesión consecutiva al alza (US Dollar Index: +0,6 %), alcanzando su nivel más alto en dos meses.

El precio ha superado la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, color púrpura oscuro), que en marzo —en medio de la incertidumbre comercial— dio inicio a la tendencia bajista más pronunciada en la principal moneda del mundo desde 2022. La presión sobre el US Dollar Index comenzó a estabilizarse después de que el índice marcara un mínimo de tres años en junio, aunque una reversión sostenida de la tendencia parece poco probable, considerando la orientación de la política monetaria estadounidense, que podría volverse aún más acomodaticia.

El índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) superó la media móvil exponencial de 100 días (EMA100). Fuente: xStation5

El mercado de swaps actualmente asigna una probabilidad del 75 % a que se produzcan dos recortes de tasas de interés en EE. UU. antes de que finalice 2025. El tono de la Reserva Federal sigue siendo cauto, destacando un riesgo dual (posibles aumentos tanto en la inflación como en el desempleo), mientras se acerca el final del mandato de Jerome Powell. Aunque la Fed haya puesto fin a la pausa en el ciclo de flexibilización que comenzó en diciembre de 2024, aún no se ha producido un giro claramente acomodaticio en su política monetaria.

Cotización de futuros que anticipan nuevos recortes de tasas de interés en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP

Paradójicamente, el dólar se fortalece a pesar de la ausencia de datos económicos relevantes (por ejemplo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo no se publicaron hoy). Esto ha desviado la atención de los inversores hacia el “resto del mundo”, especialmente hacia Francia, que atraviesa un contexto político inestable. No es de extrañar, entonces, que el euro se haya convertido en uno de los principales perdedores dentro del nuevo panorama alcista del dólar. A lo largo de la semana, la moneda común se ha debilitado alrededor de un 1,5 % frente al dólar, registrando lo que podría ser su mayor caída semanal desde noviembre de 2024.

Par de divisas EUR/USD en intervalo semanal. Fuente: xStation5