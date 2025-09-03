Leer más

El dólar australiano lidera el rebote entre las principales divisas frente al dólar estadounidense

10:17 3 de septiembre de 2025

El dólar australiano lidera el rebote entre las principales divisas frente al dólar estadounidense (AUD/USD: +0,15%), movimiento que comenzó tras la ola vendedora en el mercado de bonos de EE.UU.

Una placa en la carretera seÃ±alando el pasaje de canguros

Los rendimientos de los Treasuries a 30 años regresaron al 5%, su nivel más alto desde mediados de julio, lo que añade presión al mercado global de deuda. El AUD/USD también se ve respaldado por los datos australianos más recientes, que refuerzan la postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Análisis técnico del AUD/USD

Tras la caída de ayer por debajo de 0,65, el AUD/USD ha regresado por encima de la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100) en el gráfico H4, que ahora actúa como soporte clave.

Un cierre por encima de la EMA30 podría reactivar el rally reciente, impulsando al par hacia el límite superior de la consolidación actual.

Grafico de precios del dolar australiano
 

 

Fuente: xStation5

Factores que influyen en el dólar australiano hoy

Grafico ludico del dolar australiano con el mapa mundi en el fondo

PIB australiano

El PIB de Australia creció un 0,6% t/t en el 2T 2025, superando la previsión del 0,5% y mejorando frente al 0,3% anterior.

El crecimiento fue impulsado por el consumo de los hogares, apoyado en la recuperación salarial, tipos de interés más bajos y condiciones climáticas favorables. Sin embargo, persiste la debilidad en la inversión pública y privada, lo que podría afectar las lecturas del segundo semestre.

Estos datos refuerzan las expectativas de que el RBA mantendrá una postura prudente en cuanto a nuevos recortes de tipos. El recorte de 25 pb en agosto, que dejó la tasa en 3,6%, fue de carácter preventivo para evitar un freno excesivo de la economía —en especial en el mercado laboral— frente a los aranceles de Donald Trump.

El RBA indicó que la inflación, que subió al 2,8% en julio (máximo de un año), será la referencia para futuros ajustes.

Apoyo desde China

El AUD recibe un respaldo adicional desde Asia. El Índice Caixin de Servicios de China se situó en 53 puntos (previsión: 52,4 | anterior: 52,6), marcando el mayor crecimiento en 15 meses.

La actividad empresarial se expandió principalmente en turismo y entretenimiento, aunque el empleo sigue bajo presión, ya que las compañías chinas reducen plantilla para proteger márgenes frente al aumento de costes laborales y de materiales.

 

__________

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.