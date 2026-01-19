El dólar en México se mantiene estable ante el feriado en EE.UU. y ausencia de datos locales

La salida de flujos de deuda y el recorte de tasas de Banxico aumentan la sensibilidad del peso a shocks globales.

El dólar en México se mantiene estable en un rango acotado ante baja liquidez por el feriado en EEUU y ausencia de datos locales relevantes.

El dólar en México opera estable y con movimientos acotados, oscilando entre 17.60 y 17.66 durante la sesión. El tono de mercado está condicionado por el feriado de Martin Luther King (MLK) en Estados Unidos, lo que tiende a reducir la liquidez y, con ello, a aplanar la volatilidad intradía. En paralelo, no hay publicaciones macroeconómicas relevantes en México, por lo que el tipo de cambio queda más expuesto a titulares internacionales y a ajustes marginales de posicionamiento.

Catalizadores externos

El foco geopolítico-comercial vuelve a ganar peso luego de que el presidente Donald Trump amenazara a ocho países europeos con nuevos aranceles en el marco de presiones vinculadas a Groenlandia. Este tipo de narrativa suele elevar la sensibilidad del mercado a escenarios de fricción comercial, si se traduce en medidas concretas, tiende a favorecer episodios de risk-off (búsqueda de activos refugio), con potencial soporte para el dólar a nivel global y mayor cautela en monedas emergentes.

Aun así, la reacción en USDMXN luce por ahora contenida, consistente con el contexto de liquidez reducida por el feriado en EEUU.

El tema de flujos vuelve al radar

A nivel local, resurge el debate sobre flujos luego del dato divulgado por Banxico, porque en 2025 se habría registrado una salida neta de recursos asociada a tenencias foráneas en deuda gubernamental por 92,353 millones de pesos (aprox. 5,230 millones de dólares), rompiendo una racha previa de tres años con entradas.

Más allá del número puntual, cuando se combina incertidumbre externa con una reducción del diferencial de tasas, la deuda local puede perder atractivo relativo. En esa línea, el recorte de la tasa de referencia de Banxico en 2025 (de 10% a 7.25%) reduce el colchón de rendimiento para inversionistas, lo que puede amplificar la sensibilidad del peso a shocks globales, incluso si el movimiento no es inmediato.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico intradía se mantiene un sesgo de debilidad: el precio ronda 17.63, por debajo de la SMA50 (17.65) y de la SMA200 (17.74), lo que sugiere una estructura de corto/mediano plazo aún bajista. El RSI apunta a momentum moderado, sin señales extremas.

En niveles, la zona 17.60 funciona como soporte inmediato; una pérdida sostenida abriría espacio hacia 17.57–17.54. Por arriba, el primer techo técnico aparece en 17.66–17.69; recuperaciones hacia 17.69–17.71 serían consistentes con rebotes técnicos dentro de una tendencia todavía descendente, mientras no se consolide arriba de la media larga.

Fuente: xStation5.

____________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí y accede a oportunidades de trading en divisas, índices y más, con análisis y herramientas profesionales.