El dólar neozelandés cae antes de la decisión del RBNZ: inflación y desempleo récord en el foco

11:12 19 de agosto de 2025

Panorama previo a la decisión del RBNZ

El NZDUSD registra una corrección del 0,1 % en la antesala de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), prevista para mañana. El mercado espera que la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) baje 25 puntos básicos hasta 3 %. Sin embargo, el repunte de la inflación observado en los últimos meses podría limitar el ritmo de nuevas rebajas, poniendo en tensión el objetivo de mejorar las condiciones del mercado laboral.

La inflación en Nueva Zelanda empieza a repuntar

El IPC ha comenzado a recuperarse desde el mínimo de junio de 2024 (2,2 %), coincidiendo con el inicio del ciclo de relajación monetaria del RBNZ.
 

Grafico de la inflacion en nueva zelanda
 

Fuente: XTB Research, basado en datos del RBNZ y Stats NZ

Inflación global de alimentos refuerza las presiones internas

Aunque la inflación interanual aún se mantiene dentro del rango objetivo del RBNZ (1–3 %), la dinámica sectorial y las estimaciones mensuales sugieren que la estabilidad pospandémica podría tardar más de lo previsto: en los últimos cuatro trimestres, la inflación subió de 2,2 % a 2,7 %.

El mayor contribuyente a la última lectura fueron los alimentos, en especial los lácteos, el principal rubro exportador del país. La presión alcista global sobre los precios lácteos pesa más en una economía exportadora como la neozelandesa y se traslada a salarios en múltiples sectores. Dado este vínculo comercial, el RBNZ tiene poca capacidad para contener estas presiones. A la vez, la inflación subyacente ha escalado gradualmente y salió del objetivo en el último trimestre (3,2 %), mientras que la estimación mensual de Bloomberg la situó incluso en 4,3 % en julio.

Más allá de alimentos, los mayores aumentos se registraron en vivienda, servicios públicos y servicios culturales y recreativos. En sentido contrario, los servicios de transporte aportaron fuerzas deflacionarias por la caída del petróleo.

Grafico con la contribuiciÃ³n de los segmentos en la inflacion de Nueva Zelanda
 

Fuente: Stats NZ

Mercado laboral: la mayor preocupación

La debilidad del mercado laboral y la desaceleración de la actividad limitan el traspaso de la inflación de alimentos a las expectativas de precios de los consumidores. La tasa de desempleo avanzó de forma sostenida desde 2021 hasta 5,2 % en el último trimestre, el nivel más alto desde septiembre de 2020.

El sector servicios —cerca del 70 % del PIB— se contrae desde inicios de 2025 (PMI de servicios < 50). Además, las perspectivas de empleo impulsan la mayor salida de trabajadores en 13 años: casi 72.000 residentes abandonaron el país entre junio de 2024 y junio de 2025, más de un tercio de ellos menores de 30 años.

Grafico de la tasa de desempleo en nueva zelanda
 

Fuente: Stats NZ

En este contexto, el aumento del desempleo debería contener el potencial alcista de la inflación, mientras que las preocupaciones de crecimiento —en un entorno de disrupciones comerciales— probablemente capten más atención del RBNZ que las fluctuaciones de corto plazo en precios de alimentos.

Expectativas del mercado

El mercado monetario descuenta casi por completo un recorte de 25 pb mañana, aunque el margen para nuevos recortes es incierto (57 % de probabilidad de otra baja antes de fin de 2025). A más largo plazo, se espera que la OCR se estabilice en torno al 2,5 %.

Expectativas del mercado sobre las tasas de interes en Nueva Zelanda
 

Fuente: Bloomberg Finance LP

Dólar neozelandés (D1): niveles técnicos a vigilar

El NZDUSD se mantiene dentro de un canal ascendente en expansión vigente desde comienzos de año. Cotiza por debajo de la EMA100 (morado), y encuentra nuevo soporte en 0,591, ligeramente por encima de la EMA200 (amarillo).

Si perfora la EMA200, la última línea de defensa de la tendencia sería el soporte en 0,583 (mínimo reciente, naranja). Al alza, el par necesita superar 0,612 para habilitar una recuperación más sostenida, aunque la dirección monetaria similar entre Nueva Zelanda y EE. UU. favorece un escenario de consolidación en 0,59–0,60.
 

Grafico del precio del dolar neozelandes
 

Fuente: xStation5

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.